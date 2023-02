Rudá záře nad Premier League. 10 klubů, které vyfasovaly nejvíc červených karet v historii anglické ligy

Gareth Barry, Lee Hendrie či Dion Dublin výrazně pomohli Aston Ville do „elitní“ desítky týmů, které obdržely nejvíc červených karet v historii Premier League. A Douglas Luiz dělá, co může, aby se jim vyrovnal. Aston Villa má hraje 28. ročník v nejvyšší soutěži, tedy jen o málo méně než Manchester United či Liverpool, umístění celku v tomto žebříčku není asi velkým překvapením.

Manchester City nebýval vždycky favoritem v boji o nejčelnější příčky, ale příliv arabského kapitálu a petrodolarů do klubu pomohly City zapsat se do historie Premier League. Na přelomu tisíciletí však Citizens pendlovali mezi nejvyšší soutěží a druhou ligou. Nyní kroutí tým 26 sezonu mezi ostrovní elitou a během nich hráči v blankytně modrých dresech viděli 75 červených karet. Velmi pilnými sběrateli byli stopeři Richard Dunne a Vincent Kompany, zahanbit se nenechal ani záložník Fernandinho – všichni byli vyloučeni třikrát.

3. Newcastle United – 91 červených karet

Newcastle United chyběl v historii Premier League v této soutěži pouze třikrát. V žebříčku podle počtu červených karet figuruje na třetí pozici, ale je to jediný klub, který v jednom střetnutí musel spolknout dvě vyloučení vlastních hráčů za vzájemnou potyčku. Stalo se to v dubnu roku 2005 v utkání s Aston Villou, kdy se na hřišti před více než 50 tisíci diváky do sebe pustili pěstmi Kieron Dyer a Lee Bowyer. Oba viděli coby hráči Newcastlu červenou dvakrát, stejně jako Steven Taylor, Aleksandr Mitrovič a Nolberto Solano. Je to však bývalý obránce Fabricio Coloccini, kdo je na čele žebříčku Strak se čtyřmi vyloučeními, český brankář Pavel Srníček se se třemi červenými dělí o druhou příčku.

