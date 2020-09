Rozprodej v Edenu. Podívejte se, kteří hráči definitivně odešli ze Slavie do zahraničí

Slavia má hodně silný tým, ve kterém není místo pro každého. Několik hráčů tak z Edenu odešlo hostovat do Liberce, další fotbalisté působí i v jiných ligových týmech, a několik hráčů v létě sešívanou kabinu opustilo nadobro. Do jakých zahraničních klubů vedly jejich kroky? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Alexandru Baluta (Puskás Akadémia) Když rumunský ofenzivní záložník před dvěma lety přicházel do Slavie, stál více než 60 milionů korun. Vysoké předpoklady ale nikdy nenaplnil, pevné místo si v Edenu nezískal a loni už hostoval v Liberci. Sedmadvacetiletý Alexandru Baluta se herně zvedl, v české lize už ale nepokračuje a odešel do maďarského celku Puskás Akadémia. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Michal Frydrych (Wisla Krakov) Psal se rok 2015, když Michal Frydrych přestoupil z Baníku do Slavie. V Edenu si nikdy nevybojoval pevné místo v sestavě, vždy však byl důležitým článkem týmu, kterému dokázal mnohokrát pomoct. Teď už pro něj ale nezbylo místo. Velký zájem o něj měli v Ostravě, třicetiletý obránce ale nakonec zamířil do polské Wisly Krakov. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Josef Hušbauer (Anorthosis Famagusta) Třicetiletý záložník byl jedním z hlavních strůjců posledních úspěchů Slavie. Ještě na podzim hrál Ligu mistrů, do jarního kádru se ale nevešel a odešel na hostování do německých Drážďan. Ty však sestoupily z druhé Bundesligy, a tak se Josef Hušbauer stěhoval znovu. Tentokrát do kyperské Famagusty, se kterou podepsal dvouletou smlouvu. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Tomáš Souček (West Ham United) Nejlepší český fotbalista současnosti ze Slavie odešel už v zimě. West Ham jej však nejprve přivedl jen na hostování a k tomu, aby přestup dotáhl do konce, se potřeboval udržet v Premier League. To se také stalo, a tak za Tomáše Součka zaplatil dohromady více než půl miliardy korun. Souček si však parádními výkony ihned řekl o pozornost dalších „velkých“ anglických klubů. Foto: Profimedia.cz