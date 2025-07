Rozprášená sestava. 6 kmenových hráčů Českých Budějovic, kteří po sestupu z první ligy zmizeli z kádru

Část 1 / 7



Po protrápené sezoně a sestupu se v Českých Budějovicích chystají na další ročník, který odehrají o soutěž níž. Jisté je, že v o návrat do elitní ligy už nebude bojovat řada hráčů, kteří byli u pádu týmu do druholigové soutěže. Kdo už stačil z Dynama odejít (či prchnout) jinam, na to odpovídají následující kapitoly. Do výběru nezařazujeme borce, kteří se po skončení hostování vrátili do svých klubů, ale pouze kmenové hráče.

Pokračování 2 / 7 Ondřej Čoudek → Artis Brno Věk: 20 let

Bilance v sezoně 2024/25: 22 zápasů – 1 asistence V sezoně 2021/22 si obránce Ondřej Čoudek odbyl prvoligový debut a od té doby nastřádal v dresu Českých Budějovic 35 startů v elitní soutěži. Na jihu Čech měli mladý talent pod smlouvou do roku 2026, ale po zpackané sezoně Dynamo pustilo dvacetiletého stopera za sedm milionů korun do Brna, kde bude hrát v dresu ambiciózního Artisu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Quadri Adediran → Artis Brno Věk: 24 let

Bilance v sezoně 2024/25: 28 zápasů – 4 branky Stejně jako Ondřej Čoudek míří nigerijský útočník Quadri Adediran z Českých Budějovic do brněnského Artisu. Aktuálně čtyřiadvacetiletý borec začínal na tuzemských trávnících hrát v dresu pražské Dukly, odkud se v roce 2023 přestěhoval do Českých Budějovic. Dynamo jej následně zapůjčilo do Baníku, ale celou minulou sezonu strávil na jihu Čech, takže se podílel na sestupu klubu o soutěž níž. Většinou nastupoval v základní sestavě, odehrál 28 utkání, v nichž dal čtyři góly. Do moravské metropole odchází za přibližně sedm milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Martin Janáček → AF Elbasani Věk: 24 let

Bilance v sezoně 2024/25: 20 zápasů – 3 čistá konta Aktuálně čtyřiadvacetiletý Martin Janáček se ještě coby teenager stěhoval v roce 2018 z Českých Budějovic do Sparty, kde působil v juniorce a v B týmu, o dva roky později se však vrátil do Dynama. V sezoně 2022/23 si odbyl prvoligový debut a od té doby odchytal v nejvyšší soutěži 51 utkání, z toho dvacet v minulém ročníku. Ten si ale asi představoval úplně jinak. Skoro dvoumetrový dlouhán se po sestupu s jihočeským klubem třech letech loučí a míří jako volný hráč míří do Albánie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Richard Križan → bez smlouvy Věk: 27 let

Bilance v sezoně 2024/25: 11 zápasů – 2 žluté a 1 červená karta Loni v létě získalo Dynamo ze Slovanu Bratislava jako volného hráče stopera Richarda Križana, který měl pomoci Českým Budějovicím se záchranou v první lize. Na jih Čech přicházel po vážném zranění kolena, v podzimní části sezony však na hřiště naskakoval pravidelně, po příchodu trenéra Jiřího Lercha už ale naskočil jen do jediného střetnutí. I když měl podepsanou smlouvu i na další ročník, dohodl se na jejím předčasném ukončení. Momentálně je bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Peter Pekarík → bez smlouvy Věk: 38 let

Bilance v sezoně 2024/25: 9 zápasů – 1 asistence Letos v zimě se Českobudějovičtí ještě snažili doplnit kádr o zkušené hráče, s nimiž by se mohli pokusit zachránit prvoligovou příslušnost. Jedním z nich byl i zkušený obránce Peter Pekarík, jehož klub získal do konce sezony z Žiliny. Bývalý mnohonásobný slovenský reprezentant se zkušenostmi z německé Bundesligy, kterou vyhrál v dresu Wolfsburgu, ale odehrál na jaře jen devět střetnutí, v nich zaznamenal jednu asistenci a jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Nyní je bez smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Jakub Matoušek → bez smlouvy Věk: 27 let

Bilance v sezoně 2024/25: 9 zápasů – 1 branka Útočník Jakub Matoušek je odchovancem Českých Budějovic a v dresu Dynama se poprvé objevil na prvoligové scéně v sezoně 2022/23, kdy odehrál 17 utkání. Pak byl ale na hostování v Táborsku a po podzimní části uplynulé sezony, kterou strávil v dresu Dynama, za které vstřelil debutový gól v nejvyšší soutěži, se stěhoval na hostování do Prostějova. V moravském klubu na jaře odehrál 14 utkání. Na konci června se stal po vypršení smlouvy volným hráčem a hledá si nové angažmá. Foto: Profimedia.cz