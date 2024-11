Rozjetý Baník. 5 hráčů, díky kterým je Ostrava v tabulce třetí před Spartou

Jakub Markovič

Baník krátce před startem sezony přišel o brankáře Jiřího Letáčka, jenž zamířil do Pardubic, v žádnou paniku ale vedení klubu nepropadlo. Do Ostravy přišel Dominik Holec a na pozici jedničky se posunul třiadvacetiletý Jakub Markovič, který ve 13 zápasech vychytal šest čistých kont. Podíval se i do reprezentace.