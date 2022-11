Rozjetí farmáři. 5 českých útočníků, kteří si v AHL říkají o místo v NHL

Hokej na farmě, to není žádný med. Každý, kdo v AHL hraje, má totiž jediný cíl, dostat se nahoru do NHL. O svou šanci bojuje ve farmářské soutěži i několik Čechů. Je mezi nimi taky pět útočníků, kterým se zatím velmi daří. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dvaadvacetiletý útočník se vydal do zámoří po skvělém mistrovství světa, na kterém českému týmu pomohl k bronzu. Matěj Blümel podepsal smlouvu s Dallasem, do prvního týmu se ale nakonec nevyšel. Přesto se dá čekat, že se letos v NHL objeví. Ve farmářském Texasu má totiž formu jako hrom a v osmi zápasech dal už pět branek, k nimž přidal i šest asistencí. Bývalý forvard Pardubic už zaujal i první tým Stars, na premiéru si ale musí ještě počkat.

Bývalý útočník Komety či Mladé Boleslavi odešel v průběhu sezony 2020/21 do zámoří a v barvách Pittsburghu okusil NHL. Loni za Penguins odehrál dalších 17 zápasů, na začátku října ale zamířil do Calgary. Za první tým Flames si šestadvacetiletý forvard zatím nezahrál, na farmě v celku Calgary Wrangles ale předvádí velmi dobré výkony, kterými si říká o místo nahoře. V devíti zápasech posbíral stejný počet bodů za tři góly a šest nahrávek.

Lukáš Rousek (Rochester Americans)

Stejný bodový zisk jako Zohorna má na kontě i Lukáš Rousek, jenž nastupuje za tým Rochester Americans, který je farmou Buffala. Třiadvacetiletý útočník odešel do zámoří před minulou sezonou ze Sparty a dávaly se mu slušné šance, že by mohl nakouknout i do prvního týmu Sabres. To se mu však, i kvůli nepříjemnému zranění, ještě nepovedlo. Nedávno se spekulovalo o jeho možném návratu do Prahy, Rousek ale zatím zůstává v zámoří a rve se o místo v NHL.

