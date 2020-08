Rostou z nich hvězdy. 8 největších defenzivních fotbalových talentů, kterým je nyní 18 let

I když fotbaloví obránci mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na evropských trávnících pobíhá dost hráčů, kteří brzy nahradí současné defenzivní superhvězdy. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete osm osmnáctiletých borců, z nichž podle expertů rostou mimořádné fotbalové osobnosti.

Bruno Amione (Club Atlético Belgramo) – 18 let Urostlý argentinský bek Bruno Amione je nejen fyzicky skvělé disponovaným fotbalistou, ale je také pozoruhodně obratný a technicky vyspělý, a navíc to parádně umí ve vzdušných soubojích. Experti ho herním stylem přirovnávají k jeho krajanovi Nicolási Otamendimu z Manchesteru City. Když hrál v národním týmu do 17 let, prohlásil o něm jeho trenér Pablo Aimar, že je to „velmi uctivý a slušný člověk, který má naprosto srovnaný žebříček hodnot, v němž je na předních místech respekt k soupeři.“ Psalo se o tom, že zamíří do italského Janova, zatím ale zůstává v Belgramu. Foto: Profimedia.cz

Yan Couto (Manchester City) – 18 let Kdybyste viděli, jak to umí brazilský zadák Yan Couto s míčem, asi byste nevěřili, že je to obránce. Měl ale dobrou školu, protože se pět let věnoval pouze futsalu, než se ve věku deseti roků rozhodl pro „velký“ fotbal. Na obránce je dost malý (168 cm), ale jeho obrovskou devizou je kromě parádní techniky také rychlost, takže je hrozbou i v ofenzívě. Herním projevem připomíná svého krajana Rafinhu, který strávil osm sezon v Bayernu Mnichov. Couta nyní také čeká evropské angažmá – nedávno podepsal pětiletou smlouvu v Manchesteru City, kde od něho v budoucnosti opravdu hodně očekávají. Foto: Profimedia.cz

Joško Gvardiol (Dinamo Záhřeb) – 18 let Asi nikoho nepřekvapí, že chorvatský zadák Joško Gvardiol dostal přezdívku „Pep“ podle španělského kouče Pepa Guardioly. Jestli jednou bude stejně slavný, to je zatím otázka s velkým otazníkem, předpoklady k tomu ale má. „Pokud nebude ve dvaceti letech pevnou součástí chorvatské seniorské reprezentace, měl by za to jít někdo do vězení,“ prohlásil jeho trenér Dalibor Poldrugac z akademie Dinama Záhřeb, kde vyrostl. Tato slova dost jasně vypovídají o jeho potenciálu a talentu. Vzorem nadaného Balkánce je Virgil van Dijk a jednou by to rád dotáhl stejně daleko. Je to fyzicky i technicky velmi zdatný hráč a trenéři se rozplývají nad jeho charakterem a pracovní morálkou. Foto: Profimedia.cz

Taylor Harwood-Bellis (Manchester City) – 18 let Taylor Harwood-Bellis je rodákem ze Stockportu, ale už od šesti let se učí fotbalovému řemeslu v akademii Manchesteru City. Experti a skauti ho často srovnávají s legendou Chelsea Johnem Terrym. V osmnácti letech je překvapivě vyzrálým fotbalistou. Ještě sice nedostal šanci v Premier League, ale na kontě má už čtyři pohárové zápasy a jeden gól z utkání v FA Cupu. Ligovou šanci by mohl dostat v nadcházejícím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Nianzou Tanguy Kouassi (Bayern Mnichov) – 18 let Loni získal Nianzou Tanguy Kouassi ocenění pro nejlepšího mladého francouzského fotbalistu roku. Od té doby už stihl debutovat v dresu Paris Saint-Germain v Ligue 1 a dát v ní dvě branky, zasáhl také do dvou utkání v Lize mistrů a před pár týdny se upsal na pět let Bayernu Mnichov. Kouassi je podle odborníků nesmírně talentovaným zadákem, který má před sebou světlou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Riccardo Calafiori (AS Řím) - 18 let Ital Riccardo Calafiori je produktem akademie AS Řím. První profesionální smlouvu podepsal krátce po šestnáctých narozeninách. Jeho budoucnost mohlo zhatit závažné zranění – utržené vazy a meniskus v levém koleni, ale houževnatý mladík se dokázal uzdravit a v nedávno skončené sezoně si odbyl debut v italské Serii A. V utkání s Juventusem vybojoval penaltu, kterou proměnil jeho týmový kolega Diego Perotti, a podílel se na výhře 3:1. Foto: Profimedia.cz

Tomás Esteves (FC Porto) – 18 let Od roku 2011, tedy od svých devíti let, piluje Tomás Esteves své fotbalové dovednosti v Portu, a v uplynulé sezoně se dočkal debutu v nejvyšší soutěži dospělých. Odehrál dva zápasy s číslem 2 na dresu, které v minulosti nosili například Joao Pinto, Jorge Costa či Bruno Alves, a dokázal, že v něm dřímá velký potenciál. V sezoně 2018/19 byl členem týmu, který triumfoval v UEFA Youth League. Je to energický hráč s vynikajícími technickými schopnostmi a je vysoce takticky vyspělý. Foto: Profimedia.cz