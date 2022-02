Rostou z nich hvězdy. 8 mimořádných defenzivních fotbalových talentů do 18 let

I když fotbaloví obránci mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na evropských trávnících pobíhá dost hráčů, kteří brzy nahradí současné defenzivní superhvězdy. V následujících kapitolách najdete osm borců do 18 let, ze kterých podle expertů rostou mimořádné fotbalové osobnosti.

Joshua Rawlins (Perth Glory) – 17 let Nejen v Evropě či Jižní Americe vyrůstají talentovaní fotbalisté. Skauti předních klubů větří budoucí hvězdičku i v Austrálii. V klubu Perth Glory působí sedmnáctiletý Joshua Rawlins, který je typem moderního univerzála. Může hrát nejen na kraji obrany, ale také jako defenzivní záložník. Ve věku 16 let a 272 dní debutoval v nejvyšší soutěži dospělých a stal se také nejmladším hráčem v historii asijské Ligy mistrů. V roce 2019 byl sice stále členem reprezentačního výběru Austrálie do 15 let, přesto se zúčastnil mistrovství světa hráčů do 17 let v Brazílii. Foto: Profimedia.cz

Vinicius Tobias (Šachtar Doněck) – 17 let Před pár dny koupil ukrajinský Šachtar Doněck za šest milionů eur posilu, kterou by jednou mohl lukrativně zpeněžit. Z brazilského Internacionalu získal tamního odchovance Viniciuse Tobiase. Narodil se v Sao Paulu, vyrůstal v chudinské favele s pěti bratry a rozhodně má motivaci to někam dotáhnout. Podle expertů na to má všechny předpoklady. Foto: shakhtar.com

Maiky De La Cruz (LDU Quito) – 17 let Maiky De La Cruz začínal jako křídlo, ale časem se vyprofiloval v krajního obránce. Dokáže operovat v jakékoli pozici na levé straně hřiště, umí bránit, ale je také nesmírně platný v ofenzívě. Jeho strýcem je Ulises De La Cruz, který strávil čtyři sezony v Aston Ville a zahrál si i v Biminghamu. Maiky debutoval mezi profesionály už v 17 letech a má nakročeno k velké kariéře. Foto: ldu.com

Linus Gechter (Hertha Berlín) – 17 let Kdo byl tím mladým hráčem s číslem 44, který 12. září 2021 debutoval v Bundeslize v dresu Herthy Berlín proti Bochumi? To tenkrát netušili ani mnozí fanoušci klubu. Dnes už má Linus Gechter za sebou pět startů v elitní německé lize, z toho jednou v základní sestavě. Brzy o něm zřejmě budeme slýchat mnohem častěji. Na svůj věk působí vyrovnaně, nezmatkuje, umí dobře rozehrát míč. Ještě potřebuje trochu zesílit, ale potenciál v něm rozhodně vězí. Foto: Profimedia.cz

Livano Comenencia (PSV Eindhoven) – 17 let Sedmnáctiletý zadák Livano Comenencia je kapitánem holandského výběru do 18 let. Není to náhoda – je to rozený vůdce a lídr, který je už nyní srovnáván se svým krajanem Virgilem van Dijkem. Oba se narodili v Bredě. Comenenciovým hlavním postem je pravý obránce, díky své univerzálnosti však může hrát i ve středu obrany nebo jako defenzivní záložník. Foto: Profimedia.cz

Goncalo Esteves (Sporting Lisabon) – 17 let Stejně jako jeho o dva roky starší bratr Tomás, který je momentálně hráčem Porta, kmitá i sedmnáctiletý Goncalo Esteves na pravé straně obrany. Oba sourozenci jsou odchovanci Porta, ten mladší se ale loni v létě rozhodl změnit povětří a zamířil do Sportingu Lisabon, kde podepsal smlouvu do roku 2024. Esteves je velmi ofenzivně laděný krajní bek, technicky skvěle disponovaný a dobrý v soubojích jeden na jednoho. Ještě potřebuje mentálně vyzrávat, aby se dokázal správně rozhodovat v kritických momentech, ale to je otázkou času a sbíráním zkušeností. Foto: Profimedia.cz

Rafael Obrador (Real Madrid) – 17 let Rafael Obrador je atletický typ moderního krajního beka, který fotbalově vyrůstal na Mallorce, ale od roku 2020 se „vzdělává“ v akademii Realu Madrid. Bílý balet musel o talentovaného mladíka svést boj s Barcelonou, která ho také chtěla začlenit do kádru mladých nadějí. Obrador je fyzicky silný, vytrvalý a ofenzivně laděný levý obránce, který však může alternovat i na opačné straně hřiště. Typově připomíná Marcose Alonsa. Experti očekávají, že jeho výkonnost půjde rychle nahoru. Foto: Profimedia.cz