Rostou z nich hvězdy. 7 největších defenzivních fotbalových talentů, kterým je nyní 18 let

I když fotbaloví obránci mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na světových trávnících pobíhá dost hráčů, kteří brzy nahradí současné defenzivní superhvězdy. V následujících kapitolách najdete sedm osmnáctiletých borců, z nichž podle expertů rostou mimořádné fotbalové osobnosti.

7. Justin Che (USA) – FC Dallas (na hostování v Hoffenheimu) Už od šesti let se Američan Justin Che věnuje fotbalu. Začínal v dresu Dallasu, kde si v roce 2020 v pouhých 16 letech odbyl premiéru v Major League Soccer. Loni v lednu byl Che jedním ze šesti hráčů Dallasu, kteří absolvovali třítýdenní tréninkovou stáž v Bayernu Mnichov, kam následně zamířil na hostování. Odehrál osm utkání v rezervním celku a vrátil se do USA. Letos v lednu však opět vyrazil do Německa, kam byl vyexpedován na hostování do Hoffenheimu až do konce června 2023. Ve smlouvě je opce na případný odkup talentovaného mladíka, jehož současná cena podle portálu TransferMarkt činí tři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

6. Vinicius Tobias (Brazílie) – Šachtar Doněck (na hostování v Realu Madrid) V únoru koupil Šachtar Doněck za šest milionů eur posilu, kterou by jednou mohl lukrativně zpeněžit. Z brazilského Internacionalu získal tamního odchovance Viniciuse Tobiase. Narodil se v Sao Paulu, vyrůstal v chudinské favele s pěti bratry a rozhodně má motivaci to někam dotáhnout. Podle expertů na to má všechny předpoklady. Vzhledem k situaci na Donbase však klub uvolnil mladého hráče na hostování do Realu Madrid, kde bude až do roku 2023 působit zřejmě v B týmu. Foto: shakhtar.com

5. Goncalo Esteves (Portugalsko) – Sporting Lisabon Stejně jako jeho o dva roky starší bratr Tomás, který je momentálně hráčem Porta, kmitá i osmnáctiletý Goncalo Esteves na pravé straně obrany. Oba sourozenci jsou odchovanci Porta, ten mladší se ale loni v létě rozhodl změnit povětří a zamířil do Sportingu Lisabon, kde podepsal smlouvu do roku 2024. Esteves je velmi ofenzivně laděný krajní bek, technicky skvěle disponovaný a dobrý v soubojích jeden na jednoho. Ještě potřebuje mentálně vyzrávat, aby se dokázal správně rozhodovat v kritických momentech, ale to je jen otázkou času a sbíráním zkušeností. Foto: Profimedia.cz

4. Linus Gechter (Německo) – Hertha Berlín Kdo byl tím mladým hráčem s číslem 44, který 12. září 2021 debutoval v Bundeslize v dresu Herthy Berlín proti Bochumi? To tenkrát netušili ani mnozí fanoušci klubu. Dnes už má Linus Gechter za sebou 13 startů v elitní německé lize, z toho šestkrát v základní sestavě, a také vstřelil první branku. Brzy o něm zřejmě budeme slýchat mnohem častěji. Na svůj věk působí vyrovnaně, nezmatkuje, umí dobře rozehrát míč. Ještě potřebuje trochu zesílit, ale potenciál v něm rozhodně vězí. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální cenu na tři a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

3. Alejandro Balde (Španělsko) – Barcelona V sezoně 2021/22 si Alejandro Balde odbyl debut v dresu Barcelony v La Lize. Už loni v létě, kdy mu bylo teprve 17 let, však podepsal s katalánským velkoklubem profesionální smlouvu do roku 2024. Podle portálu TransferMarkt jeho aktuální cena činí pět milionů eur. Dosud prošel reprezentačními výběry Španělska od šestnácti do devatenácti let. Foto: Profimedia.cz

2. Giorgio Scalvini (Itálie) – Atalanta Bergamo Od 14 let je Giorgio Scalvini členem všech mládežnických reprezentačních výběrů Itálie. Momentálně už v 18 letech patří do národního celku do 21 let. S fotbalem začínal v deseti letech v Brescii a od roku 2015 se fotbalově vzdělává v Atalantě Bergamo. Ve věku 17 let si odbyl debut v Serii A a letos v dubnu se objevil i v Evropské lize, když nastoupil do utkání s Lipskem. V lednu byl koučem italské seniorské reprezentace Robertem Mancinim pozván na třídenní tréninkový kemp. Urostlý, téměř dvoumetrový stoper, uvádí, že jeho největším vzorem je Thiago Silva. Je silný na míči, dokáže jej podržet a přesně rozehrát. Může alternovat i ve středu zálohy. Scalvini má s Atalantou podepsanou smlouvu jen do léta 2023 a už nyní kolem něho krouží řada skautů z renomovaných evropských klubů. Jednou by měl být oporou italského národního týmu. Foto: Profimedia.cz