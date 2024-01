Rostou z nich hvězdy? 3 mimořádné defenzivní fotbalové talenty, jimž není víc než 18 let

I když fotbaloví obránci mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na evropských trávnících pobíhá dost hráčů, kteří brzy nahradí současné defenzivní superhvězdy. V následujících kapitolách najdete trio borců, kteří mají maximálně 18 let, a z nichž podle expertů rostou mimořádné fotbalové osobnosti.

El Chadaille Bitshiabu (RB Lipsko) – 18 let

Už v sezoně 2021/22 se El Chadaille Bitshiabu objevil v nejvyšší francouzské lize a naskočil do jednoho utkání v dresu Paris Saint-Germain. V minulém ročníku pak odehrál za PSG 13 zápasů. V létě se však s klubem, ve kterém působil od roku 2017, rozloučil a přijal výzvu v podobě přestupu za 15 milionů eur do německého Lipska. S Red Bullem podepsal pětiletou smlouvu, ale start v novém klubu mu zkomplikovalo zranění. Na začátku srpna si natrhl kolenní vaz a až do listopadu byl mimo hru. Na hřišti se objevil až v prosincovém utkání mládežnické Ligy mistrů a odehrál prvních 61 minut v sezoně.

Bitshiabu je téměř dvoumetrovým obrem, který dokáže zblokovat obrovské množství střel a přihrávek. Umí přesně přihrát, zapracovat však ještě musí koncentraci a řešení složitých situací, někdy totiž z nedostatku zkušeností zmatkuje a dělá chyby. Lepší by vzhledem ke své postavě mohl být i ve vzdušných soubojích.

