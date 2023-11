Rostou z nich hvězdy? 3 hráči do 20 let, kteří v aktuální sezoně anglické Premier League dokázali zaujmout

Kteří fotbalisté, jimž dosud ještě nebylo ani 20 let, jsou aktuálně hitem anglické Premier League? Odpovědi na tyto otázky najdete v následujících kapitolách.

Durán je výborný v hlavičkových soubojích, má velmi dobré zakončení a střelu z dálky. Velmi ochotně se zapojuje i do defenzivní činnosti. Zapracovat by měl na disciplíně.

Jhon Durán je příslibem z kolumbijské líhně fotbalových talentů. Devatenáctiletý hrotový útočník strávil minulou sezonu v americké MLS, kde hájil barvy Chicaga, odkud letos v lednu zamířil za necelých 17 milionů eur do Aston Villy. Na ostrovech se zatím rozkoukává a na ligové trávníky naskakuje jen jako střídající hráč. V šesti zápasech odehrál jen 68 minut, stačilo mu to ale k tomu, aby vstřelil dvě branky, dvě trefy zaznamenal také v Konferenční lize.

Zásah Julia Encisa proti Manchesteru City byl vyhlášen jako Gól sezony 2022/23 v anglické Premier League. Mladík z Brightonu tak dal o sobě pořádně vědět ještě ve věku teenagera. Paraguayský forvard má neobyčejný tah na branku a fenomenální driblérské schopnosti, naneštěstí pro klub si však na konci srpna vážně poranil meniskus, kvůli čemuž zmeškal už 14 utkání a jeho návrat na hřiště je v nedohlednu. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu na 22 milionů eur. V Brightonu si jeho služby pojistili do roku 2026.

1. Evan Ferguson (Brighton and Hove Albion) – 19 let

Tenhle kluk je poklad, na kterém může Brighton pořádně vydělat. Evan Ferguson je momentálně největším talentem irského fotbalu a ví se to o něm už několik let. Anglickou Premier League ochutnal už v sezoně 2021/22 a od té následující už se pravidelně zapojoval do zápasů v elitní lize. V 19 zápasech nastřílel šest branek a přidal dvě asistence, a v nastoleném trendu pokračuje i v aktuálním ročníku, v němž má po 11 utkáních ve statistikách už pět gólů.

Ferguson je útočník se smrtícím gólovým instinktem. Je mu jedno, zda střílí levačkou, pravačkou nebo hlavou, pokaždé je nesmírně nebezpečný. Už v 19 letech vypadá jako naprosto komplexní hráč se zářivou budoucností. Podle portálu TransferMarkt je jeho cenovka nyní na 65 milionech eur. Hodnota mladého talentu ještě bezpochyby poroste.

Foto: Profimedia.cz