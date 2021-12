Rostou z nich hvězdy. 3 „bezejmenní“ hráči do 20 let, kteří v této sezoně anglické Premier League nejvíc zaujali

Kteří fotbalisté, jimž dosud ještě nebylo ani 20 let, jsou aktuálně nejpříjemnějším (a možná nejméně očekávaným) překvapením anglické Premier League? Odpovědi na tyto otázky najdete v následujících kapitolách.

Je velmi dobrý v poziční hře a blokování střel, má kvalitní přihrávku, měl by však zapracovat na koncentraci, což je ale v jeho věku klasická slabina téměř každého hráče. O jeho mimořádném nadání vypovídá i fakt, že si už pětkrát zahrál v národním týmu dospělých.

Devatenáctiletý irský reprezentant Andrew Omobamidele pomohl v minulé sezoně Norwichi do Premier Legue a v té současné už na sebe v elitní ostrovní lize dokázal upozornit pozoruhodnými výkony. Talentovaný mladík, který převážně hraje na postu stopera, ale může alternovat i na levé straně obrany, má na kontě prvních pět utkání v nejvyšší lize, v nichž se už radoval i ze vstřelené branky.

Valentino LIvramento (Southampton) – 19 let

Před pár týdny oslavil Valentino Livramento devatenácté narozeniny. Zadák s italskými geny nemusí hrát jen v defenzívě, ale může kmitat kdekoli na pravé straně hřiště, tedy i v záloze nebo na křídle.

Fotbalovou abecedu se učil v akademii Chelsea, odkud v létě zamířil za 5,3 milionu liber do Southamptonu. Ve smlouvě je klauzule o zpětném odkupu za 25 milionů liber. To je pořádná suma na hráče, který do té doby neodehrál jediné střetnutí v Premier League. Po přestupu však okamžitě debutoval v novém týmu a dosud odehrál 17 utkání, zaznamenal jeden gól a asistenci.

Foto: Profimedia.cz