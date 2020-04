Rostou z nich hvězdy. 3 „bezejmenní“ hráči do 20 let, kteří v této sezoně anglické Premier League nejvíc zaujali

Osmnáctiletý Brazilec Gabriel Martinelli měl loni v létě několik nabídek z prestižních evropských klubů, nakonec si vybral Arsenal, kam přestoupil za pět milionů liber a kde podepsal dlouhodobou smlouvu. Počítalo se s tím, že bude působit v rezervním týmu, ale on si velice rychle prošlapal cestu do prvního celku.

Bývalí slavní hráči Red Devils - Gary Neville a Nicky Butt - popsali Greenwooda jako jednoho z nejlepších mladých fotbalistů, jakého kdy viděli. Na Old Trafford má podepsanou smlouvu do roku 2023.

Bukayo Saka (Arsenal) – 18 let

Bukayo Saka je už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů. Momentálně je oporou národního týmu Albionu do 19 let, v němž dosud odehrál deset utkání a nastřílel čtyři branky. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, jehož primární pozicí je post levého křídla, ale zdatně si počíná i jako levý obránce.

V prvním celku Arsenalu debutoval v sezoně 2018/19. V aktuálním ročníku už naskočil do 18 utkání v Premier League a zaznamenal tři gólové nahrávky. Dalších 11 utkání odehrál v pohárových soutěžích a nastřílel v nich tři branky a k nim přidal pět asistencí.

Foto: Profimedia.cz