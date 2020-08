Rosický s Kotalem mění Spartu. Toto je devět cizinců, kteří aktuálně působí na Letné

Sparta se mění. Z pražského klubu už odešli Guélor Kanga, Tal Ben Chaim, Georges Mandjeck či Semih Kaya. Na Letné však stále zůstalo devět cizinců. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dominik Holec (Slovensko) Poté, co se po vypuknutí koronaviru fotbalová Žilina dostala do velkých finančních problémů, se nejlepší hráči klubu rozutekli jinam. Miroslav Káčer a Filip Kaša zamířili do Plzně, zatímco Sparta získala šestadvacetiletého slovenského gólmana Dominika Holce. Ten by se měl porvat o post jedničky s Milanem Hečou. Foto: Profimedia.cz

Florin Nita (Rumunsko) Otázkou taky je, jak do boje o místo mezi třemi tyčemi promluví Florin Nita. Taky se ale může stát, že rumunský reprezentační brankář z Letné odejde. V třiatřiceti letech chce chystat a ne jen vysedávat mezi náhradníky nebo na tribuně. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Dávid Hancko (Slovensko) Ve Spartě hodně stáli o to, aby u nich dvaadvacetiletý Dávid Hancko pokračoval. Nakonec se to povedlo, letenští vyjednali nové hostování s Fiorentinou a výrazně snížili také případnou přestupovou částku, která nyní činí tři miliony eur. Nejlepší obránce posledního ligového ročníku tak zůstává ve Spartě. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Lukáš Štetina (Slovensko) Sparta prodloužila hostování s Hanckem, přivedla Ondřeje Čelůstku a taky má k dispozici Lukáše Štetinu, se kterým na jaře podepsala nový kontrakt. Ještě v průběhu podzimu byl slovenský stoper na odpis, na jaře se ale dostal do životní formy. Zřejmě však začne mezi náhradníky. Foto: Profimedia.cz

Andreas Vindheim (Norsko) Pravý obránce z Norska přišel do Sparty před rokem. Na začátku ho trápily zdravotní problémy, nakonec ale stihl odehrát 21 zápasů a dal i dva góly. Andreas Vindheim by měl nastupovat v základní sestavě. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

David Moberg Karlsson (Švédsko) Hodně prostou by měl dostat také David Moberg Karlsson. Švédský křídelník byl sice ještě na podzim totálně ze hry a spekulovalo se o jeho odchodu z Letné, na jaře se ale dostal do velmi dobré formy a ročník končil s 9 (4+5) body. Hodně prostoru by měl dostat i v dalším ročníku. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Srdjan Plavšič (Srbsko) Je otázkou, co od něj čekat. Srdjan Plavšič během tří let ve sparťanském dresu odehrál 57 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal sedm asistencí. V uplynulém ročníku naskočil do dvaceti zápasů, naposledy se ale objevil v akci v březnu. Kolik prostoru dostane letos? Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Martin Minčev (Bulharsko) Sparťanští fanoušci jsou na něj hodně zvědaví. Devatenáctiletý Martin Minčev je jednou z letních posil Sparty, které se zalíbil svými výkony v bulharské soutěži i reprezentaci. Rosický a spol. si od hbitého křídelníka, který může naskočit i na hrotu, hodně slibují. Foto: Profimedia.cz