Rosického posily. 3 hráči, kteří do Sparty dorazili v létě dříve než dánský trenér Priske

Sparty se v létě ujal dánský trenér Brian Priske, který do Prahy přivedl několik posil. Ovšem v rudém kádru byli ještě před jeho příchodem i tři další noví hráči, o jejichž příchod se postaral sportovní ředitel letenských Tomáš Rosický. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Jan Mejdr V jednu dobu se zdálo, že Jan Mejdr přijde, ještě společně s Adamem Vlkanovou, do Slavie. Pak se ale do hry vložila Sparta a rychle byla ruka v rukávu. Sedmadvacetiletý pravý bek, který loni zářil během své premiérové ligové sezony v Hradci Králové, si ve Spartě získal pevnou pozici a má flek v základní sestavě. Ovšem zatímco za Hradec si loni připsal gól a sedm nahrávek, v pražském celku je zatím na nule. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jaroslav Zelený Dříve hrával za Slavii, se kterou okusil i Ligu mistrů. V Edenu si ale nedokázal vybudovat pevnou pozici a přes Mladou Boleslav se vrátil do Jablonce, kde už dříve působil. Na severu Čech se rozehrál do velmi dobré formy, z kraje obrany se posunul do středu a stal se z něj jeden z nejlepších stoperů ligy. V létě po něm proto sáhla Sparta, ve které se třicetiletý Jaroslav Zelený ihned zabydlel v základní sestavě. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Kryštof Daněk Devatenáctiletý záložník si během uplynulých dvou let vybudoval dobrou pozici v Olomouci a zaujal elitní ligové kluby. Nějakou dobu se spekulovalo o jeho odchodu do Slavie, nakonec ale přestoupil do Sparty. Čekalo se, že bude sbírat zkušenosti a do hry bude chodit z lavičky náhradníků, zatím se ale jeví jako jedna z nejlepších sparťanských posil. Kryštof Daněk si získal pozici v základní sestavě a v letošní sezoně dal i dvě branky, ke kterým přidal dvě asistence. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia