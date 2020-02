Rosa, Bary a spol. Toto je 7 nejslavnějších navrátilců do české ligy v její historii

Karel Poborský

Autor legendárního dloubáku ze čtvrtfinále Eura 1996 do sítě Portugalska vstoupil svými výkony mezi legendy českého fotbalu. Po stříbrné evropské medaili z Wembley odešel do slavného Manchesteru United, později si zahrál i v Benfice Lisabon nebo Laziu Řím.

V roce 2002 se Karel Poborský rozhodl k návratu do české ligy. Nezamířil ale do Slavie, odkud odešel na Old Trafford, ale do pražské Sparty. Poborský se stal obrovskou ligovou hvězdou a stále patřil také mezi základní stavební kameny české reprezentace. Jeho pozice na Letné byla dlouho neotřesitelná. Spartu dovedl ke dvěma titulům i do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Po příchodu trenéra Hřebíka ale Poborského vliv ve Spartě slábl, až mu v roce 2005 poslal šéf Křetínský SMS zprávu, ve které mu oznámil jeho konec. Pravý záložník odešel do Českých Budějovic a na jihu Čech také ukončil kariéru.

