Ronaldovi hvězdní spoluhráči. Která další známá jména najdeme na soupisce Al-Nassru?

Ronaldův odchod do Saúdské Arábie nastartoval nový trend, během nějž do této části světa zamířilo mnoho fotbalistů, kteří se nechali zlákat na pohádkový plat od tamních bohatých šejků. Jiné místní kluby tak utrácely astronomické částky třeba za Neymara, Fabinha, Rubéna Nevese a další. V následujících kapitolách se však zaměříme na klub Al-Nassr, v jehož kádru aktuálně vedle Ronalda najdeme třeba pětinásobného šampiona Premier League, či někdejšího Salahova nerozlučného parťáka z Liverpoolu.

Pracovitý defenzivní záložník byl i u stříbrné jízdy Chorvatů na Mistrovství světa v roce 2018. Také on si zahrál finále Ligy mistrů roku 2023, na rozdíl od současného spoluhráče Laporteho však tehdy musel kousat hořkost porážky. Za Al-Nassr dosud nastoupil do 84 duelů s bilancí sedmi branek a osmnácti asistencí.

Letitá stálice záložních řad Interu Milán se do Saúdské Arábie stěhovala taktéž před dvěma lety. Chorvatský reprezentant si jméno udělal v Dinamu Záhřeb, se kterým třikrát ovládl tamní ligu, v Itálii pak strávil devět let a i s Interem se dočkal mistrovského titulu.

Pokračování 4 / 5

Otávio

Rodák z Brazílie podstatnou část své dosavadní kariéry spojil s Portem, se kterým během osmi let získal tři portugalské tituly. Podobně jako Laporte, také on v průběhu své kariéry změnil svou reprezentační příslušnost, když v mládeži hájil barvy jihoamerické země a po přesunu do seniorské kategorie reprezentoval Portugalsko.

Třicetiletý záložník během dvou let v Al-Nassru zatím stihl 84 duelů, v nichž dvanáct branek vstřelil a na dalších šestnáct přihrál. Kontrakt mu vyprší v červnu příštího roku.

Foto: Profimedia.cz