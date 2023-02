Ronaldo přišel zadarmo, jiní stáli balík. 6 nejdražších fotbalistů, kteří odešli do Saúdské Arábie

Když Rumun Nicolae Stanciu přestupoval v roce 2016 z Bukurešti do Anderlechtu, stal se nejdražším hráčem v historii belgické ligy. Posléze z něho Sparta udělala nejdražšího fotbalistu české nejvyšší soutěže. Nejdražším hráčem Saudi Premier League, kam přestoupil v roce 2019 za deset milionů eur, se však nestal, protože tato soutěž zažila i dražší transfery. Jména šesti nejhodnotnějších hráčů v historii soutěže najdete v následujících kapitolách.

6. Djaniny (Santos Laguna → Al-Ahli) – 10,24 milionu eur

Kapverdský reprezentační útočník Djaniny strávil část kariéry v Portugalsku - mihl se v Benfice, zahrál si v Nacionalu, ale nejvíc toho odehrál v mexické lize, kde kopal čtyři sezony v celku Santos Laguna. V roce 2018 nabral směr do Saúdské Arábie, konkrétně do klubu Al Ahli, jež za jeho podpis zaplatil přes deset milionů eur. Odehrál tam dvě sezony a v říjnu roku 2020 odešel jako volný hráč do tureckého Trabzonsporu, kde působí dodnes.

Foto: Profimedia.cz