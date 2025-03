Ronaldo přišel zadarmo, jiní stáli balík. 5 nejdražších fotbalistů, kteří odešli do Saúdské Arábie

Když odešel Cristiano Ronaldo na přelomu let 2022 a 2023 z Manchesteru United do klubu Al-Nassr, jeho nový zaměstnavatel za něho nemusel zaplatit ani cent, protože byl volným hráčem. Řada jiných fotbalistů však do nejvyšší saúdskoarabské ligy přestupovala za poměrně vysoké částky.



Část 1 / 6



Ještě před dvěma lety byl nejdražším hráčem, který přišel do saúdskoarabské ligy Matheus Pereira, za něhož v roce 2021 zaplatil klub Al-Hilal 18 milionů eur. Dnes se s touto hodnotou řadí až do čtvrté desítky nejmastnějších přestupů. Během uplynulých dvou let totiž kluby ze Saudi Pro League roztrhly měšce s petrodolary a předhánějí se v tom, kdo zaplatí za fotbalové hvězdy víc. Za které hvězdy zaplatily největší balík, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 3. – 5. Otávio (FC Porto → Al-Nassr) – 60 milionů eur Záložník Otávio je jedním z hráčů, který si tak moc chtěl zahrát v reprezentaci, že změnil občanství. Ještě jako mladý se mihl v reprezentačních výběrech „kanárků“ do 20 a 23 let, ale od roku 2021 už odehrál 21 utkání v národním celku Portugalska a dal v nich tři branky. S Portem se třikrát radoval z mistrovského titulu i triumfu v portugalské pohárové soutěži. V sezoně 2022/23 byl vyhlášen ligovým Hráčem roku. V srpnu roku 2023 přišla lákavá nabídka ze Saúdské Arábie a tehdy osmadvacetiletý subtilní středopolař jí neodolal. Do klubu Al-Nassr za Cristianem Ronaldem zamířil za 60 milionů eur. Smlouvu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 3. – 5. Malcom (Zenit Petrohrad → Al-Hilal) – 60 milionů eur Brazilec Malcom se přestěhoval v létě roku 2018 po skvělé sezoně v Bordeaux do Barcelony, ale na předchozí výkony z francouzského klubu na Camp Nou nenavázal. V Ligue 1 zaujal fantastickou střelbou z dálky, ale ve španělské La Lize se prosadit nedokázal. Není pochyb o tom, že Bordeaux na prodeji tehdy jednadvacetiletého hráče pořádně vydělalo. Barca za surový jihoamerický talent zaplatila 41 milionů eur a za tyto velké peníze Malcom odehrál za klub pouze 15 ligových utkání, ve kterých vstřelil jednu branku. Naštěstí pro katalánský velkoklub se jen o rok později našel zájemce (Zenit Petrohrad), který za téměř stejný peníz brazilského forvarda koupil. Jak se ukázalo, byla to dobrá investice. Malcom v ruské Premier Lize zářil a vysloužil si pozornost bohatých saúdskoarabských klubů. Když předloni v létě z města na Něvě odcházel, klub Al-Hilal za něj zaplatil 60 milionů eur. Smlouvu má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. – 5. Moussa Diaby (Aston Villa → Al-Ittihad) – 60 milionů eur Anglická Aston Villa byla loni v létě na trhu s hráči mimořádně aktivní. Na konci července došlo k transakci v hodnotě 60 milionů eur, která určila na příští léta osud francouzského forvarda Moussy Diabyho, který zamířil z britských ostrovů do Saúdské Arábie, kde se upsal do roku 2029 Al-Ittihadu a potkal se tam mimo jiné například s Karimem Benzemou či N’Golo Kantém. Diaby změnil dres po pouhé jedné sezoně v Premier League, která se mu ale nesmírně povedla. Odehrál všech 38 ligových utkání, dal v nich šest branek a k nim přidal osm asistencí. Předtím strávil čtyři vydařené ročníky v německém Leverkusenu, odkud na ostrovy přestupoval za 55 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Jhon Durán (Aston Villa → Al-Nassr) – 77 milionů eur Jhon Durán je příslibem z kolumbijské líhně fotbalových talentů. Jednadvacetiletý hrotový útočník strávil sezonu 2022/23 v americké MLS, kde hájil barvy Chicaga, odkud v lednu 2023 zamířil za necelých 17 milionů eur do Aston Villy. Na ostrovech se rychle rozkoukal, a i když ligové trávníky naskakoval převážně jen jako střídající hráč, ukázal neuvěřitelnou efektivitu a produktivitu. Durán je výborný v hlavičkových soubojích, má velmi dobré zakončení a střelu z dálky. Ochotně se zapojuje i do defenzivní činnosti. Zapracovat by měl na disciplíně. To už ale bude dělat v saúdskoarabské lize, kam na konci ledna přestoupil za 77 milionů eur a upsal se do roku 2030 klubu Al-Nassr. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Neymar (Paris Saint-Germain → Al-Hilal) – 90 milionů eur Když v létě roku 2017 zamířil z Barcelony do Paris Saint-Germain, vyrazila přestupová částka dech celému světu. Šlo totiž o více než dvojnásobnou sumu, než kterou o rok dříve zaplatil Manchester United za Paula Pogbu, který stál 105 milionů eur. Za talentovaného kanárka vysolili Pařížané 222 milionů eur. Neymar se netajil tím, že jde především za penězi. Novému zaměstnavateli se však vyplácel. I když ho postupem času na hřišti stále více zastiňoval Kylian Mbappé a omezovaly ho nejrůznější zdravotní lapálie, dlouho patřil k absolutní světové elitě a byl jedním z nejtvořivějších fotbalistů světa. Ve sbírce reprezentačních úspěchů má titul z jihoamerického šampionátu v roce 2011, triumf z Konfederačního poháru (2013) a v roce 2016 přivedl na olympiádě v Rio de Janeiru Kanárky ke zlatým medailím. Na klubové scéně už toho také dokázal hodně – je trojnásobným brazilským šampionem s celkem Santos, vítězem Copa Libertadores, dvakrát triumfoval s Barcelonou ve španělské La Lize, třikrát zvedl nad hlavu pohár Copa del Rey, radoval se z výhry v Lize mistrů i na mistrovství světa klubů. S PSG vyválčil třináct trofejí včetně pěti mistrovských titulů. Devětkrát byl v nominaci na Zlatý míč. V srpnu roku 2023 odešel z Francie za 90 milionů eur do saúdskoarabského klubu Al-Hilal, a tím začal jeho propastný pád. V novém působišti se záhy zranil a téměř nic tam neodehrál. Na konci června mu měla vypršet smlouva, ale domluvil se na jejím předčasném ukončení a zamířil zpět do Santosu, odkud se do světa velkého fotbalu v roce 2013 vypravil. Foto: Profimedia.cz