Ronaldo míří do Saúdské Arábie. 5 známých fotbalistů, s nimiž se potká v Al-Nassru

David Ospina

Není to tak dávno, co kolumbijský brankář chytal společně s Petrem Čechem v Arsenalu. Z Londýna odešel v létě roku 2019, kdy do Arsenalu přišel Němec Bernd Leno. Čtyřiatřicetiletý David Ospina tehdy zamířil do Neapole, kde vydržel do léta a pak se vydal zase o kus dál - do Saúdské Arábie.

Foto: Profimedia.cz