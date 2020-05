Ronaldo je spornsexuál, řekl muž, který vymyslel výraz metrosexualita

Pětatřicetiletý portugalský útočník je stále jedním z nejlepších fotbalistů planety. Kromě toho, že parádně válí na hřišti, stará se o syna a taky o své tělo.

Cristiano Ronaldo je dokonalým příkladem metrosexuála. Tento výraz zavedl v roce 1994 Mark Simspon. Jen pro upřesnění, metrosexualita popisuje muže, kteří nadměrně dbají o svůj zevnějšek, investují spoustu času i peněz do oblečení, kosmetiky, navštěvují často posilovny či solária.

Simpson nyní posunul metrosexualitu zase o kousek dál – na spornsexualitu a za jejího klasického představitele uvedl právě Ronalda. „Spornsexuál chce být milován za své tělo, ne za to, co dělá,“ uvádí Simpson. „Je to fúze sportu a porna. Atletická postava, kterou ukazuje na sociálních sítích, je objektem touhy,“ dodal.

Zdá se, že Simpson trefil do černého. Ronaldovy fotky vysportované postavy ve spodním prádle jsou opravdu všude.

Foto: Profimedia.cz