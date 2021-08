Rok od smrti trenéra Miloše Říhy. Připomeňte si jeho 5 medailových úspěchů

Dnes je to přesně rok, co se do světa rozletěla smutná zpráva o smrti hokejového trenéra Miloše Říhy. Během úspěšné kariéry dovedl své týmy k několika medailím. Blízko k cennému kovu byl i na světovém šampionátu v roce 2019, ale jeho svěřenci boj o bronz nezvládli.