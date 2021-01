Rok od přestavby Slavie. Jak si vede pět mladíků, kteří před rokem přišli do Edenu?

Před rokem ze Slavie odešli Tomáš Souček, Josef Hušbauer či Milan Škoda, místo nichž do Edenu přišlo několik mladíků. Jak si od té doby vedou? Kdo se zabydlel v Edenu a kdo odešel hostovat jinam? Podívejte se.

Do Slavie přicházel v době, kdy měl na kontě pouhé dva ligové starty. V Edenu mu ale věřili a z Davida Zimy, jenž dorazil z Olomouce, vyrostl klíčový stoper sešívaných. Letos dvacetiletý střední obránce nastupuje pravidelně a klepe na dveře seniorské reprezentace. Obchod za třicet milionů korun, které za něj Slavia zaplatila, se sešívaným náramně vyplatil.

Do Edenu před rokem přišel i Mohamed Tijani. Stoper z Pobřeží slonoviny v té době působil v Jihlavě a hodně o něj stála taky Sparta. Ta ale z přestupu na poslední chvíli kvůli zdravotním problémům Tijaniho couvla, a tak po něm sáhla Slavia. Za tu na jaře odehrál dva zápasy a od začátku ročníku hostuje v Liberci. Na severu Čech třiadvacetiletý obránce podával dobré výkony, teď však musí na operaci.

Slavia se na jeho příchodu domluvila už v průběhu podzimu, ten však ještě Oscar Dorley odehrál v Liberci. V zimě už se přesunul do Edenu, o svou pozici v Edenu ale fotbalista z Libérie musel bojovat. Na jaře zvládl jen šest zápasů, letos však dostává daleko více prostoru a hodně tlačí na pozici kapitána Jan Bořila. Jeho výhodou je, že umí hrát jak na kraji obrany, tak i v záloze.

Patrik Hellebrand

Sešívaní se o něj před rokem přetahovali se Spartou. Nakonec byla úspěšnější Slavia, za kterou jednadvacetiletý záložník na jaře odehrál deset zápasů. V létě však Patrik Hellebrand odešel hostovat do Slovácka, odkud do Edenu přišel, a teď působí v Opavě. Stále má ale dost času na to, aby se porval i o sešívaný dres.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia