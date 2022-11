Rok a potom (navždy?) pápá. Znojmo a další 3 kluby, které v české fotbalové lize hrály jedinou sezonu

Znojmo neopouštělo před několika lety nejvyšší českou soutěž s ostudou. Jihomoravský celek zanechal slušný dojem, zaplatil ale nováčkovskou daň a doplatil na nezkušenost kádru i brněnský azyl, kde hrál domácí zápasy. Jihomoravané se stali čtvrtým týmem (nepočítáme Uherské Hradiště a Vítkovice), který v samostatné české lize odehrál jen jedinou sezonu. Komu dalšímu se to „povedlo“?

Benešov

Historie benešovského fotbalu je spojena se jménem Jaroslava Hřebíka, který v klubu hrál i začínal trenérskou kariéru. Dalším ze symbolů klubu je sezona 1994/95, ve které Benešov působil v první lize. Jenže týmu se nedařilo, potýkal se s finančními problémy a na tehdejšího hlavního sponzora byla uvalena vazba. Výsledkem bylo 16. místo a pád do druhé ligy.

Lázně Bohdaneč

Šlo to rychle. 1995 – výhra v divizi C, 1996 – výhra v ČFL, 1997 – druhé místo ve druhé lize a postup do nejvyšší soutěže. Ovšem stejně rychlý byl i pád. Lázně Bohdaneč skončily v první sezoně mezi elitou poslední, majiteli Jiřímu Novákovi došly peníze a později se klub sloučil s Pardubicemi.

Ústí nad Labem

Fotbalisté Ústí nad Labem vyhráli v roce 2012 druhou ligu a mohli postoupit mezi elitu. Této možnosti se ale vzdali. V severočeském klubu totiž měli moc dobře na paměti dva roky staré vzpomínky na to, jak to s nimi v nejvyšší soutěži dopadlo. Ústečtí tehdy našli přechodný domov v Teplicích, na Stínadlech ale hráli téměř před prázdnými tribunami, obsadili poslední místo a po roce se vrátili do druhé ligy.

Foto: Profimedia.cz