Ročník 1972. Připomeňte si 5 bývalých skvělých českých hokejistů, kteří jsou stejně staří jako Jaromír Jágr

Jan Čaloun

Jan Čaloun uspěl v draftu v roce 1992 a odešel se rvát o místo v zámoří. V NHL debutoval v sezoně 1995/96, ve které zasáhl do 11 zápasů. V dresu San Jose se uvedl parádně – dal osm branek a přidal tři asistence. V dalším ročníku se ale dostal do hry jen dvakrát, a tak se vrátil do Evropy.

5 zlatých hochů z Nagana, kteří odehráli nejméně zápasů v NHL

Byla to výborná volba, v Helsinkách se dostal do formy a vysloužil si pozvánku na olympijský turnaj do Nagana. Po zisku zlaté medaile pokračoval ve Finsku, v roce 1999 pomohl k titulu na mistrovství světa, a v sezoně 2000/01 to ještě jednou zkusil v NHL.

Za Columbus ale odehrál jen dalších 11 duelů a nadobro se vrátil do Evropy. Pokračoval na severu , hrál i v Rusku a doma prošel Litvínovem, Pardubicemi či Ústím nad Labem. Poté ukončil kariéru.

Foto: Profimedia.cz