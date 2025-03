Ročník 1972. 7 bývalých skvělých českých hokejistů, kteří se narodili ve stejném roce jako Jaromír Jágr

Do historie českého hokeje se zlatým písmem zapsalo několik úspěšných milníků. V roce 1998 to byl triumf v Naganu, v letech 1999 až 2001 zlatý hattrick na světových šampionátech, v roce 2010 senzační zlato. A v roce 1972 se narodil Jaromír Jágr. Ovšem nejen on.



Část 1 / 8



V roce 1972 vyhrál československý hokejový celek domácí mistrovství světa v Praze a narodila se řada slavných sportovců. Třeba fotbalisté Zinedine Zidane, Luis Figo, ale také Pavel Nedvěd či Karel Poborský. Hokejový svět zase přivítal Martina Brodeura, ale i několik báječných českých hráčů. Kromě Jaromíra Jágra to byli například Jan Alinč, Pavel Kolařík či Roman Meluzín, ovšem také sedm dalších slavných borců, jejichž jména najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 Martin Straka Společně s Jaromírem Jágrem patří Martin Straka mezi nejvýraznější české hokejové velikány posledních let. Vyválčili spolu olympijské zlato v Naganu, bronz v Turíně i titul mistrů světa v roce 2005. O rok dříve dělal kapitána na domácím světovém šampionátu. Spoluhráči byli i v Pittsburghu či New Yorku Rangers, ale zatímco Jágr se proháněl po extraligových kluzištích ještě v této sezoně, o několik měsíců mladší Straka už to zabalil před řadou let. Ještě předtím ale stihl získat mistrovský titul s Plzní. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Martin Procházka Stejně jako Pavel Patera aje i Martin Procházka odchovancem Kladna a se svým parťákem sdílel většinu sportovních úspěchů na reprezentačním poli. Spolu poprvé oslnili na šampionátu ve Vídni v roce 1996, kde se postaral o legendární finálovou trefu do sítě Kanady. Následně byl u trumfu v Naganu a podílel se na „zlatém hattricku“. VIDEO: 7 světových titulů. Připomeňte si slavné chvíle českého hokeje Procházku získalo v draftu roku 1991 Toronto. Čtyřnásobný mistr světa okusil NHL v ročníku 1997/98, během něhož tehdy pětadvacetiletý útočník odehrál za Maple Leafs 29 zápasů. Další tři duely přidal v sezoně 2000/01 za Atlantu, celkově ale posbíral jen sedm bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Vladimír Vůjtek Stejnojmenný syn bývalého trenéra české reprezentace Vladimíra Vůjtka je odchovancem Vítkovic, záhy ale zamířil za Atlantik, kde hrál nejprve v juniorské lize WHL a poté, co prošel draftem, se objevil i v NHL. V sezoně 1994/95 se vrátil do Evropy, ale o pár let později to podruhé zkusil v NHL. Opět se ale nastálo neprosadil a následoval další comeback domů. Po půldruhém roce v pražské Spartě se vypravil v létě roku 2001 do Finska a štace v klubu Hämeenlinna asi nelitoval. V 45 zápasech základní části soutěže nastřádal do statistik úctyhodných 58 bodů (19+39), v play-off pak v osmi duelech přidal další čtyři góly a sedm asistencí. Týmu tehdy pomohl k bronzovým medailím a po sezoně se vypravil naposled zkusit štěstí do NHL, kde však odehrál posledních pět utkání v dresu Pittsburghu a vrátil se natrvalo do Evropy. Zanechali stopu. 10 Čechů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii finské ligy Nebýt častých zdravotních problémů, mohl být jeho medailový účet o mnoho bohatší. Kromě bronzu z mistrovství světa v roce 1997, na kterém byl nejproduktivnějším hráčem a nejlepším kanonýrem, má ve sbírce prsten pro vítěze Calder Cupu z roku 1993 a extraligový titul se Spartou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Jan Čaloun Jan Čaloun uspěl v draftu v roce 1992 a odešel se rvát o místo v zámoří. V NHL debutoval v sezoně 1995/96, ve které zasáhl do 11 zápasů. V dresu San Jose se uvedl parádně – dal osm branek a přidal tři asistence. V dalším ročníku se ale dostal do hry jen dvakrát, a tak se vrátil do Evropy. Hvězdy. 13 českých hokejistů, kteří se v minulosti dostali do All-Star týmu finské ligy Byla to výborná volba, v Helsinkách se dostal do formy a vysloužil si pozvánku na olympijský turnaj do Nagana. Po zisku zlaté medaile pokračoval ve Finsku, v roce 1999 pomohl k titulu na mistrovství světa, a v sezoně 2000/01 to ještě jednou zkusil v NHL. Za Columbus ale odehrál jen dalších 11 duelů a nadobro se vrátil do Evropy. Pokračoval na severu , hrál i v Rusku a doma prošel Litvínovem, Pardubicemi či Ústím nad Labem. Poté ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Dušan Salfický Než Dušan Salfický rozjel politickou a funkcionářskou kariéru, zvládl toho hodně na ledě. Nejdelší část hokejového životopisu spojil s Pardubicemi, s nimiž získal v roce 2012 extraligové zlato. O dva roky později ukončil kariéru. Nejcennější kov vybojoval i se Spartou, a s Plzní, ve které strávil také několik úspěšných sezon, vybojoval bronz. Od Břízy po Hrubce. 17 českých gólmanů, kteří byli dosud nominováni na olympijské hry Bývalý vynikající gólman, jenž několik let působil i v Rusku, sbíral úspěchy také na mezinárodní scéně. V roce 2006 byl členem olympijského bronzového týmu z Turína, v letech 2000 a 2001 pomohl k zisku zlatých medailí z mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Viktor Ujčík Bývalý výtečný kanonýr Viktor Ujčík sice nikdy nehrál v NHL, v Evropě ale dlouho patřil mezi elitní útočníky. Několik let působil ve finském Oulu, se kterým vyhrál dvakrát ligu. Na domácí scéně prošel Jihlavou, Slavií, Třincem, Spartou a Vítkovicemi, získal jeden československý titul, v samostatné lize ale vybojoval „jen“ tři stříbra a tři bronzy. Válel i na mezinárodní scéně a ve sbírce se mu blyští tři zlaté medaile ze světových šampionátů, které vybojoval v letech 1996, 1999 a 2001. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Otakar Vejvoda Býval obrovským talentem českého hokeje. Společně s Martinem Procházkou a Pavlem Paterou tvořil legendární Blue Line. Náramně mu vyšlo mistrovství světa ve Vídni v roce 1996, na kterém dal čtyři góly, přidal tři nahrávky a pomohl České republice k prvnímu zlatu v historii. Otakar Vejvoda - skoro zapomenutá česká hokejová hvězda Následně se dostal Otakar Vejvoda do nominace na Světový pohár, na turnaji ale startoval s horečkou. Posléze odešel do AIK Stockholm, úvodní sezonu neměl špatnou, jenže už po roce 1998 musel kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům předčasně ukončit kariéru. Foto: Profimedia.cz