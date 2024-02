Roberto Baggio a spol. 5 nejlepších fotbalistů v historii, kteří se narodili 18. února

5. Nathan Aké (Holandsko) – 29 let

Nizozemec Nathan Aké býval už od 16 let stálým členem všech mládežnických výběrů Oranjes a od roku 2017 patří do seniorské reprezentace Nizozemí. Talentovaný obránce přestoupil v pouhých šestnácti letech z Feyenoordu Rotterdam do Chelsea, kde v roce 2012 podepsal pětiletý kontrakt. Na Stamford Bridge ale nedostal příležitost rozvíjet své fotbalové nadání a putoval z hostování na hostování, až v roce 2017 zakotvil v Bournemouthu, kde se vypracoval v jednu z osobností Premier League a vysloužil si zájem velkých klubů. Nakonec jej v roce 2020 ulovili manažeři Manchesteru City, kteří za jeho podpis zaplatili přes 45 milionů eur. V dresu Citizens už třikrát vyhrál nejvyšší ostrovní ligu, jednou se radoval z vítězství v FA Cupu a Lize mistrů. Má zlatou medaili z mistrovství světa klubů. Ještě v barvách Chelsea byl u triumfu v Evropské lize a v ligovém poháru.