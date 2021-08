Rivalové z jednoho města. Toto je 11 největších fotbalových derby na světě

Praha, Londýn, Moskva, Glasgow, Athény, Manchester, Liverpool, Řím, Rio de Janeiro či Buenos Aires. V každém větším městě na světě najdeme kluby, jejichž fanoušci se nemají rádi, kluby, jejichž rivalita je pověstná a mnohdy i obávaná. Pokusili jsme se vybrat zápasy, které podle nás patří mezi absolutně největší městská fotbalová derby na světě. Najdete je v následujících kapitolách. A pokud budete mít na pořadí v žebříčku a na zařazení jednotlivých dvojic do seznamu jiný názor, napište nám alternativní variantu do diskuse.

11. Real - Atlético (Madrid - Španělsko) Madridské derby - El Derbi madrileño - sice stojí ve stínu El Clásica, ale přesto jde každým rokem o jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Ve Španělsku nenajdete větší městskou rivalitu než mezi těmito dvěma kluby. Která fotbalová liga je nejlepší? Našli jsme způsob, jak to změřit Vzájemná bilance jasně hovoří pro Bílý balet, ale vždycky je to emotivní boj o každou píď hřiště i o každý míč. Skalp městského rivala vítají fanoušci Atlétika málem jako vítězství mistrovského titulu. I toto derby - jako mnoho jiných na celém světě - má politický podtext. Zatímco Real je nazýván „královským klubem“, Atlético je oddílem „proletářů“. A v hledišti je to pokaždé znát. Foto: Profimedia.cz

10. Everton – Liverpool FC (Liverpool – Anglie) Liverpool FC vstal jako pták Fénix z popela Evertonu. V roce 1892 došlo k rozkolu ve vedení klubu, větší část majitelů opustila Anfield Road a koupila pozemek v asi kilometr vzdáleném Godison Parku, kde vznikl nový stadion. A na osiřelém Anfieldu se zrodil nový klub – Liverpool FC. Merseyside derby, jak se zápasu dvou liverpoolských klubů říká, mělo dlouho přátelskou atmosféru. Od poloviny osmdesátých let minulého století je však považováno za jedno z nejvýbušnějších utkání v Premier League. Foto: Profimedia.cz

9. Wisla – Cracovia (Krakov – Polsko) Je to něco jako rivalita mezi Spartou a Slavií, ale je v ní několikrát víc nenávisti než v případě pražských klubů. Derby dvou nejstarších polských oddílů je označováno jako „Svatá válka.“ Tento termín údajně jako první použil zhruba před sto lety obránce Cracovie Ludwik Gintel a od té doby se derby neřekne jinak. Svatá válka je považována za největší fotbalový boj v Polsku a patří mezi nejintenzivnější soupeření na evropském kontinentě. Stadiony obou rivalů stojí necelý kilometr od sebe a nejen na jejich trávnících a ochozech, ale i v ulicích mezi nimi už proběhl bezpočet drsných soubojů.

8. Millwall – West Ham United (Londýn – Anglie) Přestože se Millwall s West Hamem nepotkávají ve stejné soutěži a mohou na sebe narazit jen v pohárových zápasech, panuje mezi kluby obrovská rivalita, která se zrodila v roce 1920. Nenávist jedněch k druhým pramení z tehdejší příslušnosti k různým továrnám na březích řeky Temže. Ve zmíněném roce došlo ke stávce na straně, která podporovala West Ham, na té millwallské se k ní ale dělníci nepřipojili. A to se neodpouští… 20 slavných fanoušků klubů z Premier League. Ke komu se přidáte? Když už na sebe oba týmy přece jen narazí, v Londýně se konají policejní manévry. Naštěstí pro bezpečnost města se to moc často nestává. Za posledních pětadvacet let na sebe v pohárech narazily jen sedmkrát. Pokaždé to ale stálo za to. Naposled se tak stalo před devíti lety. Foto: Profimedia.cz

7. AC – Inter (Milán – Itálie) Derby della Madonnina (pojmenované po pozlacené bronzové soše Panny Marie, která zdobí hlavní věž milánské katedrály), v němž měří síly kluby supertěžké váhy evropského fotbalu, se pokaždé odehrává na stejném stadionu (San Siro), o nějž se znepřátelené kluby dělí. Jde o jedno z nejsledovanějších derby fotbalového světa. Je to natolik prestižní zápas, že ho mohou řídit jen někteří vyvolení rozhodčí. Která fotbalová liga je nejlepší? Našli jsme způsob, jak to změřit AC Milán byl založen skupinou anglických přistěhovalců v roce 1899, odkud se později odtrhlo několik nespokojenců a založili konkurenční klub Internazionale. A rivalita byla na světě… Foto: Profimedia.cz

6. Palmeiras – Corinthians (Sao Paulo – Brazílie) Zápasy dvou slavných klubů ze Sao Paula rozhodně patří mezi deset nejklasičtějších derby na planetě. Když proti sobě nastoupí Sport Club Corinthians Paulista a Sociedade Esportiva Palmeiras, v Brazílii se skoro zastaví život. Barcelonu a Real dohání Corinthians. Klub s miliardovou hodnotou Derby už inspirovalo několik spisovatelů k napsání knih, o rivalitě klubů byly natočeny i filmy. Jedním z nich je verze Romea a Julie, kde kluby Palmeiras a Corinthians nahradily rody Monteků a Kapuletů. Foto: Profimedia.cz

5. AS – Lazio (Řím – Itálie) Derby della Capitale neboli Městské derby – to je prestižní duel klubů z hlavního města Itálie. Vzájemné zápasy jsou každoročně považovány za nejdivočejší utkání sezony. Provázejí je emoce v hledišti i mimo stadion, davové násilí a občas také rasistické transparenty v hledišti. Skvělé fotbalové adresy. 12 slavných velkoklubů, ve kterých působili čeští hráči Do historie se zapsal zápas z roku 1979, kdy fanouška Lazia Vincenzo Paparelliho trefila do oka světlice vystřelená příznivcem soupeře a zabila ho. V roce 2004 za stavu 0:0 utekli hráči do šaten, když vypukly nepokoje v hledišti a prezident italské fotbalové ligy Adriano Galliani nařídil rozhodčímu Robertu Rosettimu, aby zápas ukončil. Pak vzplanuly v ochozech ohně a bitva chuligánů pokračovala i na ulicích, kde se bili nejen mezi sebou, ale i s policií. Výsledkem bylo třináct zatčených a přes 170 zraněných strážců pořádku.

4. Partizan – Crvena zvezda (Bělehrad - Srbsko) Z popela a trosek druhé světové války byly v srbském Bělehradu uhněteny dva kluby. FK Partizan se stal hlavním armádním klubem, Rudá hvězda byla jeho civilním protivníkem. Oba rivalové měli od svého zrození stejné ambice – být nejlepším klubem v zemi – tehdy ještě v Jugoslávii. I když už mají období největší slávy, kdy naháněli strach slavným klubům po celé Evropě, za sebou, v srbské Super lize se pořád perou o prvenství. A současní fanoušci se nenávidí stejně vášnivě jako jejich otcové a dědové… Foto: Profimedia.cz

3. Celtic – Rangers (Glasgow – Skotsko) Jedno z nejsledovanějších derby na planetě se hraje ve skotském Glasgowě. Je to víc než fotbalové utkání. Je to také souboj náboženství i politických a sociálních názorů. Rangers jsou považovaní za protestantský klub s unionistickými a ke Koruně loajálními příznivci, zatímco Celtic je klub katolický, podporovaný nacionalisty a republikány. První derby se hrálo už v roce 1888, takže souboje Rangers a Celticu patří mezi nejstarší na světě. Dodnes už bylo sehráno přes čtyři sta vzájemných zápasů. A pokaždé to vřelo nejen na stadionu, kde vládla fantastická, až mystická atmosféra, ale v celém městě. ŽEBŘÍČEK: 20 fotbalových klubů s nejvyšší návštěvností na světě Rivalita mezi kluby je tak velká, že pouhých pět hráčů v poválečné historii obléklo ve své kariéře dresy Celtiku i Rangers. V roce 1980 vtrhlo na hřiště asi devět tisíc fanoušků a pořádně se servali. Dodnes je to největší rvačka ve fotbalových dějinách. Vzájemná nenávist příznivců stále přetrvává a možná, že dokonce roste. Podle skotského novináře Franclina Foera zemřelo v letech 1996 až 2003 prokazatelně osm lidí v důsledku fotbalové rivality. Žurnalista také doložil další tisíce útoků, které mají souvislost s nepřátelstvím Celtiku a Rangers. Na ligové derby si však fanoušci museli na několik let nechat zajít chuť. Rangers se totiž po bankrotu poroučeli v roce 2012 až do čtvrté nejvyšší soutěže. Z ní okamžitě postoupili a v nejkratším možném čase se vrátili mezi elitu. V mezidobí, kdy se glasgowští rivalové nepotkávali v lize, na sebe narazili jen dvakrát v pohárových soutěžích. Nyní už je výbušné střetnutí opět součástí ligového programu. Foto: Profimedia.cz

2. Fenerbahce – Galatasaray (Istanbul - Turecko) V Turecku neexistuje větší a emotivnější zápas než souboj dvou istanbulských gigantů – Galatasaraye a Fenerbahce. Kluby byly založeny v rozmezí pouhých dvou let, jejich soupeření má už více než stoletou tradici a dorostlo k absolutní nenávisti fanoušků obou rivalů, která pramení z rozlišného sociálního prostředí. Galatasaray je klub „aristokratů“, Fenerbahce je pro „lidové masy.“ 6 českých fotbalistů, kteří si zahráli v istanbulských klubech Nepřátelství je nejvíc viditelné během fotbalových zápasů, ale zasahuje také do jiných sportů jako jsou basketbal, volejbal, atletika nebo dokonce veslování. Podle získaných pohárů je úspěšnější Galatasaray, který jich posbíral o pár víc než odvěký soupeř. Navíc je jediným tureckým klubem, jenž vyhrál Pohár UEFA a následně i Superpohár. To bylo v roce 2000. Foto: Profimedia.cz