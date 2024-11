Řez na Letné? 5 cizinců Sparty, kteří by se brzy mohli posunout dál

Dostat 18 branek ve 14 ligových zápasech? To pro brankáře Sparty není ideální vizitka. Pouze tři vychytaná čistá konta? Taky nic, čím by se měl chlubit. Pozice Petera Vindahla zůstává pevná, pravdou ale je, že dánský gólman během podzimu nepůsobí příliš jistě. Pořádnou hrubku vyrobil i proti Brestu. V létě okolo něj vážně kroužil Celtic, tehdy ho Sparta ale ještě nepustila. Uvidíme, co bude dál.

Angelo Preciado

Loni podával parádní výkony na evropské scéně, doma to ale v jeho podání drhlo. Čekalo se, že až se Angelo Preciado více aklimatizuje, bude to lepší, jenže v lize na podzim zasáhl jen do pěti zápasů a ani v Evropě to v jeho podání není žádná hitparáda. Ekvádorský reprezentant mohl v létě odejít do Anglie, což se na jeho výkonech nejspíš podepsalo. Prodá ho Sparta?

