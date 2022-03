REVOLUCE: Zahrají si evropské hokejové týmy (někdy) o Stanley Cup?

Není to nijak nový nápad. O této možnosti se mluví už léta, ale od slov to nikdy nedospělo k činům. Proč? Asi proto, že se uvažovalo o účasti evropských klubů v základní části soutěže, což by bylo mimořádně nákladné a logisticky složité.

Existuje ale jednodušší varianta. Evropské celky by se mohly zapojit až do play-off. To je formát, který by podle zámořských odborníků mohl fungovat a vnesl by do vyřazovacích bojů nové vzrušení a publicitu.

Což o to, myšlenka je to zajímavá. Tento model by byl určitě přínosný pro zámořské i evropské fanoušky, nakonec ale jako vždycky asi zůstane jen u slov. Navíc v současné geopolitické a ekonomické situaci je tento nápad zřejmě nerealizovatelný...

Foto: Profimedia.cz