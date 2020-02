Revoluce? Mohla by NHL přejít k systému sestupů do nižší soutěže?

Byla by to naprostá revoluce v kanadsko-americkém hokeji, protože dosud hrál v NHL každý klub, který na ni měl dostatek peněz. Jenže právě finance a dohadování o podíl z příjmů mezi vedením soutěže a hráčskou asociací, které způsobilo několikaměsíční výluku v sezoně 2012/13, stojí za myšlenkou změnit systém po vzoru evropských lig.

To znamená, že by mohla vzniknout NHL 2, kam by zamířilo devět ze současných jednatřiceti celků v soutěži. Podle jedné z variant by o rozdělení rozhodovala finanční síla klubu, přičemž by se to nemělo dotknout legend, které stály u zrodu nejslavnější hokejové ligy světa – například Montrealu, Bostonu, Chicaga nebo Toronta.

Další alternativa už je ryze soutěžní. Po daném ročníku by týmy na posledních místech v jednotlivých divizích sestoupily do nižší soutěže a s nimi z každé konference jeden další celek s nejnižším počtem bodů.

Možné by také bylo, aby v každé divizi hrála mužstva o sestup v sériích play-off. Nová NHL by tak měla mít dvaadvacet členů, přičemž by každé mužstvo hrálo v základní části 84 zápasů. Kdyby došlo na rozštěpení NHL do dvou soutěží, fanoušci by mohli zažívat dosud nepoznané pocity ze zápasů o záchranu, o postup, případně z postupu či sestupu samotného.

Předpokládá se, že by se devítičlenná NHL 2 postupně rozrůstala, až by dosáhla počtu dvaadvaceti klubů, které by hrály ligu stejným systémem jako týmy v nejvyšší soutěži. Propagátoři tohoto projektu si od něj slibují, že by to pomohlo popularizaci hokeje a zvýšení počtu pracovních míst.

Je zřejmé, že všechny týmy, které by vypadly z NHL, by čelily poklesu příjmů a ani hráči by asi nebyli s nižší úrovní spokojení. To by měla řešit klauzule, podle níž klub, který sestoupil, bude dostávat ještě dva roky stejný podíl z výnosů ligy jako elitní oddíly. Aby byli spokojení i hráči, NHL by mohla zavést evropský systém hostování.

Projekt je to sice pěkný a NHL by možná i prospěl, naději na uskutečnění má ale asi podobnou, jako že lidovci vyhrají příští volby. Takže buďme realisty – NHL si svou tradici (ke své škodě?) vzít nenechá…