Revoluce „Cantona“. Dnes je to přesně 30 let od příchodu legendy do Manchesteru United

Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu.

Francouzský forvard, který proslul nejen nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů.

Trenér Ferguson nikdy nepochyboval o tom, že bez Cantony by mužstvo na úspěchy v devadesátých letech nedosáhlo. „Jestliže někdy na světě existoval hráč, který byl stvořen pro Manchester United, byl to Cantona,“ řekl sir Alex na adresu dnes pětapadesátiletého flamendra.

Od prvního dne na Old Trafford si francouzský bouřlivák přidával na trénincích a stal se inspirací pro spoluhráče. Od jeho nástupu do klubu Rudí ďáblové vyhráli osm zápasů a vybojovali dvě remízy. Nejenže pomohl zapomenout na krizi ze začátku sezony, ale na jejím konci se mohl radovat z poháru pro vítěze anglické ligy. United ho tehdy získali po dlouhých 26 letech.

Foto: Profimedia.cz