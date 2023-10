Reprezentant, mladý hit i gólman na hostování. Podívejte se na 5 brankářů Plzně

V plzeňské hierarchii zůstává stále jedničkou. Jenže Jindřicha Staňka sráží opakované zdravotní problémy, jen za poslední dobu utrpěl několikrát otřes mozku. Mimo hru je od říjnového duelu s Jabloncem, který nedochytal. Sedmadvacetiletý Staněk chybí reprezentaci i Viktorce, chytal ve skvělé formě a byl považován za nejlepšího gólmana ligy. Je však otázkou, jestli se na podzim ještě vrátí do akce. Možná bude chytat s helmou.

18 let, 9 měsíců a 10 měsíců. Přesně tolik mu bylo, když si připsal debut za A tým Plzně. Viktor Baier zažil ostrý křest ohněm a ve čtvrtek večer odchytal utkání Viktorky na žhavé půdě Dinama Záhřeb. Kdekomu by se rozklepala kolena, mladičký gólman ale situaci ustál a vychytal výhru 1:0. Při zranění Staňka se zřejmě stane nečekanou jedničkou.

Za normálních okolností by Staňka nahradil Marián Tvrdoň. Jenže ten doplatil na špatné utkání v Liberci, kde Viktorka prohrála 0:3. Devětadvacetiletému slovenskému gólmanovi, který letos v lize Staňka už dvakrát nahradil, utkání nesedlo.

Na plzeňské soupisce figuruje taky Dominik Sváček. Šestadvacetiletý gólman v lize debutoval na jaře roku 2017, kdy odchytal 28 minut proti Jihlavě. Od té doby už ale v nejvyšší soutěži šanci nedostal a nevypadá to, že by se na tom mělo něco měnit.

Martin Jedlička

S kartami ještě může zamíchat Martin Jedlička. Pětadvacetiletý gólman přišel do Viktorky před rokem, šanci ale nedostal a putoval na hostování do Bohemians, kterým vychytal místo v pohárové Evropě. V Ďolíčku hostuje i letos a znovu patří k oporám týmu. Klokani by jej rádi přivedli natrvalo, je však otázkou, jak se vším zamává další Staňkovo zranění.

