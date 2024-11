Reprezentace znovu bez Schicka. 5 útočníků, kteří jsou v nominaci místo něj

Patrik Schick patří Leverkusenu, který je úřadujícím německým šampionem. Hraje Ligu mistrů, v Bundeslize je opět vysoko. Českého forvarda v poslední době trápí zdravotní problémy, není to však tak dlouho, co byl považován za jednoho z nejlepších evropských forvardů.

Aktuální reprezentační jednička. Individuálními kvalitami sice na tom není tak dobře jako Schick, týmu dodává ale něco jiného – bojovnost, vůli i odhodlání. Na hřišti se rve, nevynechá jediný souboj. Silný byl už v Plzni, po přestupu do Slavie se posunul ještě dopředu. Za národní tým odehrál deset zápasů a vstřelil čtyři branky.

Adam Hložek

38 zápasů a dva góly? To není bilance, kterou by se chtěl chlubit. I proto Adam Hložek od fanoušků „dostává“ čočku, na druhou stranu – kolik českých útočníků působí v Bundeslize? Dvaadvacetiletý forvard kvality má, góly dávat umí. Jen se mu to ještě nepovedlo naplno „prodat“ i v reprezentaci. Místo v národním týmu má každopádně právem.

Foto: Profimedia.cz