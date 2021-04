Reprezentace počítá ztráty. 8 českých hvězd z KHL, které nepřijedou na mistrovství světa

Třicetiletý gólman se po roce stráveném ve Švédsku vrátil do KHL a posílil Minsk, se kterým vybojoval postup do play-off. Teď už má ale bývalý brankář Omsku, který odchytal čtyři zápasy na mistrovství světa v roce 2016, po sezoně a na šampionát nepřijede. Trenéři národního týmu však čekají na možný příjezd Šimona Hrubce.

Startoval už na čtyřech světových šampionátech, pátou účast ale letos nepřidá. Devětadvacetiletý bek se po třech letech vrátil do KHL, kde navlékl dres finského Jokeritu. Odehrál dobrou sezonu, naskočil i do play-off, v Rize ale startovat nebude.

Osmadvacetiletý útočník má za sebou druhou sezonu v Čeljabinsku. A opět byl hodně vidět - Tomáš Hyka nastřílel 14 branek, přidal 35 asistencí a patřil k nejlepším českým hráčům v KHL. Další tři body pak přidal i v play-off a určitě by hodně pomohl i reprezentaci. Bývalý forvard Las Vegas ale třetí start na mistrovství světa nepřidá.

V Lotyšsku si nezahraje ani Andrej Nestrašil, jenž má za sebou čtvrtou sezonu v KHL. V dresu Magnitogorsku odehrál další povedený ročník a ve dvou zápasech se objevil i v reprezentaci, se kterou si zahrál také na mistrovství světa v roce 2018. Jenže v době konání letošního šampionátu má v USA svatbu a do Rigy proto nepřijede.

Jiří Sekáč

Útočník, Omsk

Omsk, ve kterém působí společně se Šimonem Hrubcem, se dostal do finále KHL. Osmadvacetiletý Jiří Sekáč, jenž do sibiřského klubu dorazil před sezonou z CSKA Moskva (nyní finálového soupeře Omsku), ale v play-off vinou zranění odehrál jen šest zápasů. Teď jej čeká operace kotníku, takže do Rigy nepřijede.

