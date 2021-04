Reprezentace počítá ztráty. 3 hráči českého týmu, kteří (asi) přijdou o EURO

Ondřej Kúdela (stoper, Slavia)

Zápasy v reprezentaci: 8

Zatímco řada hráčů má v jeho věku to nejlepší už za sebou, čtyřiatřicetiletý Ondřej Kúdela je v životní formě. Ve Slavii je stoperem číslo jedna, skvělé výkony ho vynesly až do reprezentace a tam si ihned získal pevnou pozici. Jenže Kúdela dostal desetizápasovou stopku od UEFA za údajný rasismus proti Glenu Kamarovi z Rangers a o EURO tak přijde. Pro národní tým je to obrovská ztráta, místo v nominaci by totiž měl jisté. Navíc jiného hráče s takovým přehledem a rozehrávkou trenér Jaroslav Šilhavý k dispozici nemá.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia