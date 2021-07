Reprezentace má z čeho vybírat. 7 hráčů, kteří mohou nahradit Vladimíra Daridu

Vladimír Darida nastupoval v národním týmu od roku 2012 a v reprezentaci si vybudoval velmi silnou pozici. Patřil k pilířům sestavy, který řídil hru českého týmu. Kdo jej nyní nahradí? Jména sedmi možných adeptů najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Antonín Barák Reprezentační pozvánky jej dlouho míjely, parádní sezona v italském Hellasu ho ale vrátila zpátky do hry. Antonín Barák se dostal na EURO a ve vyřazovací fázi už nahradil Daridu. Na hřišti působil dobře, umí vystřelil, stejně jako originálně najít další spoluhráče. Aktuálně by měl být na tomto postu volbou číslo jedna. Foto: Profimedia.cz

Adam Hložek Všichni fanoušci už se těší na to, jak na hřišti bude vypadat spojení Adama Hložka s Patrikem Schickem. Ten na EURU zářil, zatímco Hložek jen sbíral zkušenosti a do klíčového duelu s Dánem se pak ani nevešel na soupisku. Daridův konec mu ale nabízí nové možnosti - osmnáctiletý klenot by se mohl z křídla přesunout na podhrotovou pozici, právě pod Schicka. Foto: Profimedia.cz

Bořek Dočkal Podle jedné poloviny fanoušků už národnímu týmu nemá co dát, podle té druhé si ale ještě šanci zaslouží. Bořek Dočkal má sice už 32 let a rychlostně na ty nejlepší nestačí, to vše ale vynahrazuje svou chytrostí, zkušenostmi a parádní kopací technikou. Na EURO jej kouč Šilhavý nevzal, sparťanský záložník však možná ještě neřekl poslední slovo. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Lukáš Provod Aktuálně je zraněný a několik měsíců ještě bude mimo hru, jeho chvíle však ještě přijdou. Pokud by byl fit, hrál by na EURU a nejspíš by patřil do základní sestavy. Lukáš Provod se během uplynulé sezony dostal do skvělé formy a v reprezentaci se blýskl gólem do sítě Belgie. Jeho výhodou je, že může hrát uprostřed i na kraji zálohy. Foto: Profimedia.cz

Alex Král Jeho pozice je níž, jenže EURO mu nevyšlo a na jeho post se dostal Tomáš Holeš. O pozici Tomáše Součka není třeba diskutovat, a tak se nabízí otázka, kam s Alexem Králem? Pokud se běhavý záložník vrátí do předešlé formy, tak by v určitých zápasech mohl v sestavě nahradit teď už bývalého kapitána Daridu. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Lingr V seniorské reprezentaci ještě nehrál, to by se už brzy ale mohlo změnit. Ondřej Lingr, jenž před rokem zamířil z Karviné do Edenu, udělal ohromný pokrok a ve Slavii nabral nesmírně cenné zkušenosti. Zejména během podzimu šlapal na pozici Nicolae Stancia a očekává se, že v příštím ročníku dostane ještě více prostoru. Dokáže zahrát na všech ofenzivních pozicích, reprezentace ho určitě vyzkouší. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia