Reprezentace má stále kde brát. 7 hráčů, kteří výrazně mohou oživit národní tým

Osa národního týmu je daná, reprezentace ale potřebuje okysličit. Jména sedmi hráčů, kteří by mohli tým oživit, třeba tak, jako to dokázali Michal Sadílek, Adam Hložek nebo Jan Kuchta, najdete v následujících kapitolách.

Martin Vitík Českému týmu na posledním srazu chyběl lídr zadních řad Tomáš Kalas. Šanci dostali Jakub Brabec, David Zima nebo Tomáš Petrášek, nejlépe si ale vedl Tomáš Holeš, který je převážně defenzivním štítem. Kdo další by na stoperu mohl naskočit? Třeba devatenáctiletý Martin Vitík ze Sparty, kterého Pavel Vrba zase vrátil do sestavy. Mladý bek se mu za to odvděčil parádními výkony, hraje ve velké pohodě. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

David Jurásek V reprezentaci ještě nehrál, to by se ale mělo už brzy změnit. Jednadvacetiletý levý bek debutoval v lize sice teprve v této sezoně v Mladé Boleslavi, od zimy už je ale pevnou oporou Slavie. Národním tým má na „jeho” místě problémy, David Jurásek by mohl být ideální variantou. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Krejčí Kdyby se nezranil, nejspíš by jel už na loňské EURO. Takto se objevil v reprezentaci až během posledního srazu, čekalo se ale, že dostane více prostoru. Zejména tedy v utkání ve Walesu, do kterého vůbec nezasáhl. Dvaadvacetiletý defenzivní štít Sparty je přitom jedním z hráčů, na kterém by národní tým mohl v příštích letech stát. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Lukáš Provod V reprezentaci odehrál zatím jen sedm zápasů, přesto už patřil do základní sestavy a mezi opory. Před rokem se blýskl parádním výkonem i gólem proti Belgii a počítalo se s ním i na EURO. Jenže pak se zranil a do hry se vrací až nyní. Reprezentaci ještě hodně pomůže. Foto: Profimedia.cz

Václav Černý Kdyby jej nebrzdily zdravotní problémy, už mohl mít pevný flek v národním týmu. Václav Černý umí obejít protihráče, nebojí se hry s míčem, má tah na bránu - přesně takové český tým potřebuje. Aktuálně čtyřiadvacetiletý křídelník hostuje v nizozemském Twente, kde se znovu dostává do dobré pohody. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Lingr Třiadvacetiletý slávistický ofenzivní univerzál hraje v životní formě. V lize nasázel v barvách Slavie už dvanáct branek a po zásluze se dostal i do reprezentace. V utkání ve Walesu už vyběhl na hřiště v základní sestavě a patřil k nejlepším hráčům českého týmu. Vypadal mnohem lépe, než třeba v duelu ve Švédsku Jakub Jankto. Foto: Profimedia.cz