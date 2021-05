Reprezentace hledá nového kapitána. Kdo v Lotyšsku může nahradit Jakuba Voráčka?

Jakub Voráček převzal roli Tomáše Plekance a na „velkých” turnajích byl kapitánem národního týmu. Do Rigy ale z rodinných důvodů nepřijede, a tak reprezentační trenéři musí najít kapitána nového. Na koho mohou ukázat? Podívejte se.

Za národní tým toho odehrál už hodně a všichni věří, že jí pomůže i tentokrát. Na posledním šampionátu v Bratislavě dal pět branek a přidal stejný počet asistencí. Mohl by vytvořit úderné duo s Dominikem Kubalíkem z Chicaga.

První ze dvou přípravných utkání proti Německu bylo pro Tomáše Zohornu už stým zápasem v národním týmu. Duel proti Německu, ve kterém byl kapitánem českého týmu, sice ze zdravotních důvodů nedohrál, ovšem pokud bude fit, tak by v Rize neměl chybět. V reprezentaci třiatřicetiletý útočník Pardubic plní už několik let nesmírně důležitou roli.

Michal Jordán

Kapitánem by klidně mohl být i někdo z obránců. V tom případě by volba padla nejspíš na Michala Jordána, který je stabilním článkem národního týmu, s nímž si zahrál už na čtyřech světových šampionátech, ale také olympijských hrách nebo Světovém poháru. Na posledním mistrovství světa třicetiletý bek Chabarovsku nestartoval, letos v Rize by se ale objevit měl. V prvním duelu proti Němcům byl asistentem kapitána.

Foto: Profimedia.cz