Reprezentace bez Schicka i Čvančary. 5 útočníků, které na klíčové zápasy povolal trenér Šilhavý

Adam Hložek – 27 zápasů/2 góly

Víte, že to v sobě má, ale taky tak nějak čekáte, že by toho měl ukázat víc. Adamu Hložkovi je teprve 21 let, přesto už v reprezentaci odehrál 27 zápasů. Jenže mezi střelce se zatím zapsal jen dvakrát. Čvančara se do reprezentace nedostal, protože teď v Bundeslize moc nehraje. Adam Hložek letos zasáhl do devíti zápasů elitní německé soutěže, v základu však nebyl ani jednou.