Reprezentace bez legionářů. Takto by vypadal národní tým složený z hráčů z Fortuna ligy

V dobách, kdy česká reprezentace patřila na vrchol, měli ligoví hráči jen minimální šanci, že se dostanou mezi vyvolené. Teď je to ale jiné, stačí pár vydařených zápasů a cesta do národního týmu je volná. Jak vy vypadal soubor kouče Jaroslava Šilhavého, kdyby do něj povolal jen fotbalisty z Fortuna ligy? Jeho možnou podobu najdete v následujících kapitolách.

Brankář: Jindřich Staněk (Viktoria Plzeň) Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné na hostování do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů už s ním ale přestali v pražském klubu počítat. 8 nejdražších českých fotbalistů, kteří působí ve Fortuna lize. Kdo je na čele žebříčku po odchodu Hložka? V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v minulém ročníku chytal ve famózní formě. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. Ještě v prosinci ho portál TransferMarkt oceňoval na 1,5 milionu eur, ale nedávno jeho tržní hodnotu zdvojnásobil. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Milan Havel (Viktoria Plzeň) Milan Havel je pro trenéra Plzně Michala Bílka jedničkou na pravý kraj obrany. V aktuálním ročníku odehrál všechny ligové zápasy a vstřelil jednu branku. V poslední sérii reprezentačních utkání v Lize národů zasáhl do domácího střetnutí se Španělskem a v Portugalsku. V obou případech odehrál jeden poločas. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Václav Jemelka (Viktoria Plzeň) S krátkou přestávkou uprostřed loňského roku, kdy jeho tržní hodnota klesla, si drží Václav Jemelka stabilní cenu jednoho milionu eur už od léta roku 2019. Olomoucký odchovanec, který už také oblékl reprezentační dres, se loni v létě vrátil z hostování v belgickém Leuvenu a stal se (opět) pilířem zadních řad hanáckého celku. I aktuální ročník odstartoval v dresu Sigmy, ale před pár dny se stal posilou Plzně. posledních zápasů v Lize národů si zahrál poločas v Portugalsku a odehrál celé utkání ve Španělsku. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Jaroslav Zelený (Sparta Praha) Čerstvě třicetiletý obránce Jaroslav Zelený už si zahrál nejvyšší českou soutěž v šesti různých klubech. V minulých dvou letech byl hráčem Jablonce a na severu Čech se stal nepostradatelným hráčem. I když v uplynulém ročníku Fortuna ligy skóroval jen jednou, byl pro mužstvo nesmírně přínosný. Na kontě měl sedmý nejvyšší počet úspěšných přihrávek ze všech hráčů v lize a úplně nejlepší byl v počtu vyhraných obranných soubojů. V Jablonci měl podepsanou smlouvu do roku 2024, ale před pár týdny se upsal do roku 2025 Spartě. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 1,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Lukáš Kalvach (Viktoria Plzeň) Záložník Lukáš Kalvach, který přišel na západ Čech před sezonou 2019/20 z Olomouce, patří k oporám Plzně. Viktorka měla několikrát co dělat, aby ho udržela v kádru. Okolo sedmadvacetiletého borce totiž kroužily kluby z Ruska i Německa. 12 současných českých reprezentantů z Fortuna ligy v řeči peněz. Kolik stojí Kuchta a spol? Je to neúnavný motor mužstva, který rozdává přihrávky spoluhráčům a tvoří hru. O jeho kvalitách dobře ví také reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. V poslední sérii utkání v Lize národů odehrál jako střídající hráč pár minut proti Švýcarsku a ve Španělsku. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt na dva a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Ondřej Lingr (Slavia Praha) Karvinský rodák Ondřej Lingr přišel do Slavie před sezonou 2020/21 a na jejím konci se radoval z mistrovského titulu. Přispěl k němu v 27 zápasech čtyřmi brankami. Minulý ročník zastihl třiadvacetiletého ofenzivního záložníka či útočníka ve skvělé formě. Soupeřům nasázel 14 branek a patřil k nejlepším ligovým kanonýrům. Výrazně si také řekl o premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace, a také se jí dočkal. Debutoval na jaře v barážovém utkání o postup na mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Adam Vlkanova (Hradec Králové) Královéhradecký rodák Adam Vlkanova poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15, kdy odehrál pouhých 11 minut. Pak si musel počkat na další šanci do ročníku 2016/17, v němž si zahrál v 16 zápasech a vstřelil debutový gól. Jenže následně se Votroci poroučeli o soutěž níž, kde působili, než si předloni v létě vybojovali postup zpět mezi elitu. A pomohl k němu též Vlkanova. Kdo má nejdražší kádr v české lize? Nejvyšší hodnotu má Slavia. A jak je to s dalšími kluby? Do prvoligové sezony vlétl jako uragán. Na jejím konci měl po odehrání 32 utkání ve statistikách osm gólů a stejný počet nahrávek, což z něho dělalo jednoho z předních střelců i nahrávačů v soutěži. Dvanáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Skvělé výkony ho vystřelily až do národního týmu. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Jakub Jankto (Sparta Praha) Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Byli kousek od přestupu na Stamford Bridge. 7 Čechů, které v minulosti chtěla koupit Chelsea Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Loni v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta šest milionů eur. Jankto byl začátku června na marodce, když se zranil v průběhu prvního poločasu domácího utkání se Španělskem v Lize národů. Před pár dny se stal posilou Sparty. Na Letnou přišel na hostování do konce sezony. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Jan Kuchta (Sparta Praha) V minulých letech několik bývalých hráčů Sparty přetáhla do Edenu Slavia, před pár týdny se ale role obrátily. Jan Kuchta přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Ovšem neoblékl sešívaný dres, jak to dělával před odchodem do Ruska, ale hájí barvy letenského celku, kde bude do konce sezony na hostování, za něž Sparta zaplatí rovný milion eur. V pražském klubu si od pětadvacetiletého forvarda, který se už zabydlel i v reprezentaci, hodně slibují, ale úvodní utkání nového ligového ročníku se mu hrubě nepovedlo a na jeho hlavu se snesla velká kritika. Následně byl také suspendován na pět utkání. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Václav Jurečka (Slavia Praha) Útočník Václav Jurečka se poprvé objevil v nejvyšší české lize v sezoně 2018/19, kdy hájil barvy Opavy. V průběhu dalšího ročníku se přestěhoval do Slovácka, kde si vybudoval velmi slušné renomé. V minulé sezoně se stal se 17 přesnými trefami druhým nejlepším kanonýrem ligy a jeho střelecká potence neunikla pozornosti reprezentačního kouče, který ho premiérově povolal do národního týmu. 20 kanonýrů, kteří se dosud stali nejlepšími střelci samostatné české ligy Reprezentační debut si odbyl na konci března v utkání s Walesem a v nedávné sérii utkání se Švýcarskem, Portugalskem a Španělskem v Lize národů zasáhl do všech čtyř duelů. Před aktuálním ročníkem změnil dres a upsal se na tři roky pražské Slavii. Jeho aktuální cenu odhaduje portál TransferMarkt na rovný milion eur. Foto: Profimedia.cz