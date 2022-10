Rekordní přestup i bronzové EURO. Připomeňte si milníky v kariéře Tomáše Rosického

Za pár týdnů to bude už pět let, co se Tomáš Rosický rozhodl ukončit kariéru a zamířil do hráčského důchodu. Vydal se do něj coby jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob.