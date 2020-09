Rekordní nákupy soupeře Slavie. 5 nejdražších posil v historii dánského Midtjyllandu

Když do Slavie před rokem přicházel Nicolae Stanciu, zaplatil za něj pražský klub více než sto milionů korun a udělal z něj nejdražšího hráče v historii ligy. Dnes se Stanciu a spol. postaví proti Midtjyllandu. Zajímá vás, za které hráče tento dánský klub zaplatil ve své historii nejvíc? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to.

Dvaadvacetiletý Evander přišel do Midtjyllandu v roce 2018 z brazilského klubu Vasco da Gama. Nejprve na hostování, to se ale za rok změnilo v přestup, za který dánský klub zaplatil 2,5 milionů eur. V uplynulém ročníku dal celkově devět branek a přidal 11 asistencí. Jeho aktuální tržní cena je podle portálu transfermarkt.de sedm milionů eur.

Když jej Midtjylland před dvěma lety kupoval, zaplatil za něj 2,5 milionů eur. Dominick Drexler přicházel z druholigového německého Kielu, v Dánsku se ale vůbec neohřál. Třicetiletý německý ofenzivní záložník už po pár dnech totiž odešel za 4,5 milionů eur do Kolína nad Rýnem.

Pione Sisto – 2,5 mil. eur

Za stejnou částku přišel do Midtjyllandu taky Pione Sisto. Ten už v dánském klubu dříve působil, v roce 2016 ho ale opustil a odešel za šest milionů eur do Celty Vigo. Před pár dny se pětadvacetiletý dánský reprezentační křídelník do Midtjyllandu vrátil.

Foto: Profimedia.cz