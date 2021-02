Sergio Busquets, Lionel Messi a Gerard Piqué - to jsou hráči, kteří si v současné sezoně připisují do statistik další zápasy v dresu Barcelony a potvrzují své mimořádné postavení mezi hráči, kteří toho za Barcu odkopali nejvíc v historii. Jaké místo jim v tomto ohledu patří v historické klubové tabulce a kteří další borci jsou spolu s ním v elitní desítce? Na to odpovídá fotogalerie.