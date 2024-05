Rekordmani. 6 brankářů, kteří v extralize odchytali přes 500 zápasů

Pokračování 3 / 7

5. Radovan Biegl - 581 zápasů

Zápasy: 521 v základní části, 44 v play-off, 11 v baráži, 5 v play-out

Radovan Biegl se stal vůbec prvním gólmanem, který v české extralize získal ocenění pro nejlepšího muže s maskou sezony. Bylo to v ročníku 1993/94, kdy hájil už pátým rokem branku Pardubic. Ve východočeském klubu působil do roku 1996, načež zamířil do Třince, pak do Havířova a do Vsetína. Jeho závěrečnou extraligovou štací se stal Zlín, kde naposled chytal v ročníku 2008/09 a pak zmizel v nižších soutěžích. V elitní lize zvládl odchytat včetně baráže 581 utkání, v nichž udržel čtyřiatřicetkrát čisté konto.

