Rekordmani. 11 fotbalistů, kteří nastříleli v jedné kvalifikaci na Euro více než 10 gólů

Kolik gólů lze nasázet v jednom kvalifikačním období? V aktuálním cyklu je na tom zatím nejlépe Nor Rasmus Hojlund, který dal ve dvou zápasech pět branek. Pokud bude pokračovat v nasazeném tempu, mohl by se dostat do elitní společnosti kanonýrů. Více než deset gólů v jedné kvalifikaci na Euro se dosud podařilo dát jen 11 hráčům a všechny je najdete v následujících kapitolách.