Rekordman Petr Čech a dalších 14 hráčů, kteří se dosud stali českým Fotbalistou roku

Petr Čech se stal nejlepším českým fotbalistou roku devětkrát. V budoucnosti tento jeho výkon těžko někdo další překoná. (Foto: Profimedia.cz) Tomáš Souček se stal letos v březnu v anketě Fotbalista roku, kterou pořádá Fotbalová asociace České republiky a v níž hlasují hráči, trenéři, funkcionáři a novináři, již patnáctým vítězem. Všechny nejvýše oceněné borce v historii samostatného tuzemského fotbalu najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

1993: Petr Kouba Historicky prvním vítězem ankety po rozdělení Československa se stal Petr Kouba. Tehdejší brankář Sparty, který v roce 1996 dovedl český tým do finále mistrovství Evropy, měl v době triumfu 24 let a za sebou premiéru v národním týmu i dva triumfy ve federální soutěži. Foto: Profimedia.cz

1994: Pavel Kuka Do roku 1993 hrál Pavel Kuka za Slavii, poté už kopal v německém Kaiserslauternu, kde strávil čtyři roky. A právě coby hráč bundesligového klubu získal tehdejší reprezentační útočník ocenění Fotbalista roku. Foto: Profimedia.cz

1995: Radek Drulák Chelsea, Juventus, Arsenal, Manchester United, to je jen stručný výčet klubů, ve kterých působili čeští fotbalisté, když získali ocenění pro nejlepšího fotbalistu roku. Najdeme zde ale i jednu výjimku. 9 reprezentačních duelů, které na Letné sledovalo minimálně 18 tisíc diváků Je třeba vrátit se až do roku 1995, ve kterém se vítězem ankety stal Radek Drulák, jenž v té době působil v Drnovicích. Ve stejném roce se stal nejlepším střelcem Gambrinus ligy. Foto: Profimedia.cz

1996: Karel Poborský a Patrik Berger Na Euru v Anglii vylétly hvězdy několika českých fotbalistů, zbývalo jen vybrat toho nejlepšího. Ocenění nakonec ukořistili hned dva. Jedním byl Karel Poborský, který legendárním lobem poslal Čechy do semifinále a sám sebe do Manchesteru United. Na Old Trafford navíc odcházel coby mistr české ligy. Druhým oceněným borcem byl Patrik Berger, jenž byl v době konání šampionátu hráčem Borussie Dortmund a po něm přestoupil do Liverpoolu. Nikdy potom už se dva borci o titul nejlepšího českého hráče roku nepodělili. Foto: Profimedia.cz

1997: Jiří Němec Psal se rok 1993, když Jiří Němec odešel do bundesligového Schalke 04, kde vydržel necelých deset let. Rok po stříbru z Eura s německým velkoklubem vybojoval triumf v Poháru UEFA, za což byl odměněn cenou Fotbalista roku. Autor jediného reprezentačního gólu ukončil kariéru v roce 2005. Foto: Profimedia.cz

1998, 2000, 2003 a 2004: Pavel Nedvěd Pavel Nedvěd je po Petru Čechovi druhým nejúspěšnějším hráčem této ankety. Poprvé se Fotbalistou roku stal v roce 1998, pak v roce 2000, tedy ještě v dobách, kdy hrával za Lazio. Další triumfy bral v barvách Juventusu. Poprvé se dočkal v roce 2003, v němž obdržel i Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Radoval se i o rok později. Foto: Profimedia.cz

1999: Jan Koller Dva roky v belgickém Anderlechtu Janovi Kollerovi stačily k tomu, aby se z něj stala hvězda světového formátu. „Dino“ oslavil dva ligové tituly, byl nejlepším střelcem soutěže a zároveň si vysloužil ocenění Fotbalisty roku. Dva roky nato odešel do Dortmundu. Foto: Profimedia.cz

2001, 2002, 2006: Tomáš Rosický Když Tomáš Rosický v roce 2001 přestoupil ze Sparty do Borussie Dortmund, postaral se o nejdražší transfer v historii české ligy. Ve stejném období se poprvé stal Fotbalistou roku, což napodobil i o rok později. V roce 2002 také vyhrál německou Bundesligu a bojoval ve finále Poháru UEFA. Třetí triumf do sbírky „Rosa“ přidal už v době, kdy hájil barvy Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016: Petr Čech Čtyřikrát vyhrál anglickou Premier League, stal se nejlepším gólmanem světa a deset let byl jedničkou Chelsea. Petr Čech je zároveň rekordmanem ankety Fotbalista roku, kterou vyhrál devětkrát. Poprvé v roce 2005, pak triumfoval nepřetržitě od roku 2008. Až v roce 2014 jeho panování přerušil David Lafata, ale nebylo to nadlouho. V dalších dvou letech si cenu pro nejlepšího českého hráče roku odnesl opět on. Foto: Profimedia.cz

2007: Marek Jankulovski Není moc českých fotbalistů, kterým se povedlo vyhrát Ligu mistrů. Jedním z vyvolených je Marek Jankulovski, který triumfoval v roce 2007 s milánským AC. Nebylo proto žádným překvapením, když se následně stal Fotbalistou roku. Foto: Profimedia.cz

2014: David Lafata Když se v březnu roku 2014 prostřílel David Lafata do čela historické tabulky střelců tuzemské nejvyšší soutěže, bylo už mnohým zřejmé, že by mohl také získat titul Fotbalistou roku, což se také stalo. V sezoně 2013/14 pomohl Spartě dvaceti góly k zisku mistrovskému titulu a stal se králem ligových střelců. To se mu povedlo během kariéry šestkrát. Rok 2014 byl vůbec nejpovedenějším v jeho sportovním životě, neboť navíc ještě obdržel v anketě Klubu sportovních novinářů ocenění pro nejlepšího útočníka Gambrinus ligy v sezoně 2013/14 a v anketě FAČR byl zvolen osobností ligy. Foto: Profimedia.cz

2017: Vladimír Darida Nejlepším českým fotbalistou roku 2017 se stal Vladimír Darida. Někdejší opora plzeňské Viktorie a dvojnásobný ligový šampion se vypravil v roce 2013 na první zahraniční štaci do Freiburgu. Po dvou letech se přesunul do Berlína a stal se jedním z pilířů záložní řady Herthy. Za své výkony na klubové scéně i v reprezentačním dresu překvapivě obdržel prestižní cenu a za svými zády nechal na druhé příčce gólmana Petra Čecha. Foto: Profimedia.cz

2018: Tomáš Vaclík Od posledního triumfu Petra Čecha v anketě Fotbalista roku uplynuly jen dva roky a prestižní ocenění si opět převzal brankář - Tomáš Vaclík. Čechův nástupce mezi tyčemi u reprezentačního týmu přestoupil po sezoně 2017/18 ze švýcarské Basileje do španělské Sevilly, hned získal pozici gólmanské jedničky a stal se oporou mužstva. Dařilo se mu také v národním týmu a v hlasování vyhrál s velkým náskokem před obráncem Pavlem Kadeřábkem a záložníkem Tomášem Součkem. Foto: Profimedia.cz