Rekordman David Lafata. 4 kluby, kterým excelentní kanonýr nasázel během kariéry nejvíc gólů

4. FC Hradec Králové – 13 branek ve 14 zápasech

Od sezony 1999/2000, kdy hájil barvy Českých Budějovic, až do ročníku 2016/17, v němž oblékal dres Sparty, zvládl nastoupit David Lafata do 14 ligových utkání proti Hradci Králové. A Východočeši byli jeho velmi oblíbeným soupeřem. V dresu Dynama vyhrál s Votroky všechny tři zápasy, do nichž nastoupil shodným skóre 2:1 a dal jednu branku. Po přestupu do Jablonce se však rozjel. V šesti střetnutích nastřílel za Severočechy do sítě Hradce Králové osm gólů, z toho jednouší o hattrick. Bylo to v sezoně 2010/11, kdy Jablonec deklasoval svého protivníka 7:0 a kromě tří tref zaznamenal Lafata ještě asistenci. Po přesunu na Letnou se střetl s východočeským celkem v dalších pěti duelech a přidal čtyři branky. Až na úplně první vzájemný souboj, kdy odehrál jen poločas, byl ve zbývajících 13 zápasech na hřišti od první do poslední minuty. Jeho soukromá bilance s Hradcem Krá