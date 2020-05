Rebel Kanga je na odchodu ze Sparty. Podívejte se, do kterých klubů by mohl zamířit

Šance na to, že by Guélor Kanga zůstal ve Spartě, se blíží nule. Gabonský záložník na Letné dokončí sezonu a poté odejde zadarmo do zahraničí. Zájemci o jeho služby už se rýsují.