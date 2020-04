Raúl šokoval fanoušky Realu. Jsem rád, když Barcelona vyhrává, řekl

Raúl Gonzáles je legendou Realu Madrid. (Foto: Profimedia.cz)

Real Madrid = Raúl Gonzáles. Tato rovnice platila řadu let a nyní platí opět, protože někdejší španělský útočník, který debutoval v A týmu „Bílého baletu“ už v 17 letech a na San Bernabeu působil do roku 2010, se do klubu v roce 2018 vrátil jako trenér. Během hráčské kariéry vyhrál třikrát Ligu mistrů a šestkrát španělskou La Ligu.

Až do října roku 2015 držel rekord v počtu nastřílených branek v Realu, než ho 324. trefou překonal Cristiano Ronaldo. Raúl odešel z Madridu do Schalke, působil také v Kataru a kariéru ukončil v týmu New York Cosmos, s nimiž vyhrál v listopadu roku 2015 zámořskou NASL a v 38 letech ukončil stylově kariéru.

Do Madridu se vrátil až před dvěma lety jako trenér týmu do 15 let a nyní vede rezervní celek. Navzdory tomu, že jeho srdce tluče pro Bílý balet, přiznal v rozhovoru pro magazín Vanity Fair, že fandí i Barceloně – největšímu rivalovi Realu.

„Když v Evropě získávají tituly, jsem za to šťastný, máme přece klub ve finále. Vůbec mi nevadí říct to veřejně,“ přiznal Raúl. „Proč bych měl přát Barceloně něco špatného? Takový já nejsem,“ uzavřela legenda španělského fotbalu, podle které vzájemná rivalita Realu s Barcelonou pomáhá oběma klubům. „Potřebují se,“ myslí si.