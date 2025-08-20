Rakety na bruslích. 5 nejrychlejších hokejistů v historii Utkání hvězd NHL

Skvělí a dynamičtí bruslaři jsou v hokejovém světě ceněným zbožím. Kromě ligových a reprezentačních zápasů mohou své schopnosti pravidelně prezentovat také v dovednostních soutěžích v rámci Utkání hvězd. V NHL. Kteří hráči se dosud prezentovali jako nejlepší sprinteři mezi mantinely, na to odpovídají následující kapitoly.
5. Carl Hagelin (Švédsko) – 13,020 vteřin (v roce 2012)
Carl Hagelin byl typickým produktem švédské hokejové školy. Fenomenální a rychlý bruslař s dokonalými ofenzivními instinkty si uměl výborně plnit defenzivní povinnosti a k tomu byl i neúnavným dříčem, jenž byl na ledě neustále v pohybu, forčekoval, napadal hráče soupeře a svou obratností jim dokázal pořádně znepříjemnit život.
Hagelin byl jedním z těch hráčů, které skauti před draftem v roce 2007 moc dobře neodhadli. Na řadu šel až v šestém kole jako 168. v celkovém pořadí, ale vypracoval se v jednoho z nejlepších centrů svého ročníku. Slovo „vypracoval“ je tu na místě, protože než dostal první šanci v NHL, oddřel si čtyři sezony v juniorských soutěžích a na farmě. Jakmile mu ale dali v New Yorku Rangers v sezoně 2011/12 příležitost, už ji z rukou nepustil a stal se v Madison Square Garden nepostradatelným.
Před začátkem sezony 2015/16 změnil dres a zamířil do Anaheimu, odkud se zanedlouho stěhoval do Pittsburghu. Nic lepšího se mu nemohlo přihodit, protože na konci ročníku se mohl radovat ze zisku Stanley Cupu, ke kterému výraznou měrou přispěl. Nejcennější hokejový pohár pak pomohl vybojovat i v následujícím ročníku. Naposled hájil barvy Washingtonu, kde také jeho kariéra skončila po operaci kyčle.
4. Mathew Barzal (Kanada) – 13,175 vteřin (v roce 2020)
V roce 2015 sáhli Ostrované z New Yorku už v prvním kole draftu NHL po útočníkovi Mathewovi Barzalovi a dodnes si za tuto prozíravou volbu zřejmě blahořečí. Už v sezoně 2017/18, jeho premiérové v NHL, se prezentoval ve fantastickém světle – odehrál všech 82 zápasů v základní části soutěže, posbíral v nich 85 bodů (22+63) a získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. Tento individuální výkon sice dodnes nepřekonal, přesto je oporou mužstva a jednou z velkých osobností ligy. V klubu to dobře vědí a v roce 2022 mu dali k podpisu osmiletou smlouvu, která z něho udělala nejlépe placeného hráče mužstva.
Své dokonalé bruslařské schopnosti předváděl i v All-Star Game, kde se objevil už třikrát. V roce 2020 se stal vítězem v rychlostním závodě, když ovál mezi mantinely prosvištěl 13,175 vteřin.
3. Dylan Larkin (USA) – 13,172 vteřin (v roce 2016)
Dylan Larkin se etabloval ve velkou osobnost prestižní zámořské ligy. Že je obrovským talentem předváděl už v americkém národním týmu do 18 let, s nímž získal na světovém šampionátu v roce 2014 zlatou medaili. O rok později se stal nejlepším střelcem na mistrovství světa juniorů a o další rok později už hrál v All-Star Game NHL.
Jeho největší předností je rychlost a robustní postava. Má šikovné ruce a dovede vytvářet šance pro své spoluhráče. Je hbitý, dobrý pro kombinační hru, má tvořivé schopnosti a nebojí se přijímat rány. Larkin je vynikajícím bruslařem, který tvrdě pracuje na celém hřišti, tedy i v defenzivní činnosti.
2. Jonathan Drouin (Kanada) – 13,103 vteřin (v roce 2015)
Po kanadském forvardovi Jonathanu Drouinovi sáhla v draftu v roce 2013 už jako po třetím hráči v celkovém pořadí Tampa Bay a v klubu tohoto výběru nejspíš nelitovali. Dynamický hokejista se šikovnýma rukama umí tvořit hru i střílet branky. Po třech letech na Floridě si však vyvzdoroval přestup do Montrealu, kde pak strávil šest sezon. V minulých dvou letech byl superrychlý útočník v kádru Colorada a od příštího ročníku bude hrát za New York Islanders.
1. Connor McDavid (Kanada) – 13,020 vteřin (v roce 2017)
„Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. A opravdu - Gretzkymu vyrostl zdatný následovník.
Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Od začátku kariéry v NHL si drží průměr půldruhého bodu na utkání a pětkrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže.
Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech.
